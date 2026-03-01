Con un golazo de afuera del área y otro de tiro libre de Messi, Inter Miami le dio vuelta el clásico a Orlando City

Pasan las temporadas, pero las tradiciones se mantienen. Como no podía ser de otra manera, Lionel Messi se calzó el traje de héroe y, con un doblete, se encargó de salvar a Inter Miami. En una nueva edición del Clásico del Sol, Las Garzas se lo dieron vuelta 4-2 a Orlando City tras comenzar perdiendo por dos tantos y se recuperaron del traspié sufrido en el debut de la MLS ante Los Ángeles FC.

El encuentro comenzó cuesta arriba para los dirigidos por Javier Mascherano. A los 24 minutos del primer tiempo, Orlando ya ganaba gracias a los tantos de Pasalic y el argentino Martín Ojeda. Sin embargo, el Jefecito movió el banco en el complemento y el ingreso de Mateo Silvetti fue la llave: a los cuatro minutos, el juvenil descontó y encendió la ilusión.

Ocho minutos más tarde, apareció el astro: Messi recibió en el borde del área, juntó marcas, encontró el hueco y sacó un remate cruzado a media altura que dejó sin chances al arquero para el 2-2 parcial.

Tweet placeholder

Pero la historia no terminó ahí. Tras el gol de Velasco Segovia a cinco minutos del final que revirtió la historia, Leo se hizo cargo de un tiro libre en el minuto 90. Con algo de complicidad del arquero rival, le pegó por encima de la barrera y la pelota tocó el fondo de la red para sellar el 4-2 definitivo.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

La vigencia de Messi: 22 años consecutivos gritando goles

Estos dos gritos significaron los primeros goles oficiales de Messi en 2026, ya que hasta el momento había convertido en amistodos de pretemporada. Aunque existe un traasfondo estadístico en ellos: Leo alcanzó los 22 años consecutivos marcando en el fútbol profesional, una racha que se mantiene ininterrumpida desde aquel debut en la red en 2004. Desde aquel entonces hasta ahora, Messi festejó 898 tantos en su carrera, quedando a tan solo dos de las nueve centenas.

Datos clave