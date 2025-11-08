Necaxa despidió a Fernando Gago tras solo haber ganado 5 partidos

No son horas gratas para Fernando Gago. Después de lo que fue el empate ante Mazatlán, en condición de visitante, que sepultó la participación de Necaxa en los Playoffs del Torneo Apertura, los miembros de la junta directiva decidieron declinar su contrato.

Las críticas estallaron en las redes sociales, donde los hinchas apuntaron directamente contra Gago y pidieron por su salida, algo que terminó de hacerse oficial durante las últimas horas, y luego de los flojos resultados que obtuvo desde que arribó a la institución mexicana, se concretó el deseo de los simpatizantes.

Por el momento, no se definió a su reemplazante, pero el medio mexicano Superdeportivo asegura que la intención de los directivos es contratar a Martín Verini, pero dependerá de su suerte en FC Juárez, donde todavía no está definida su continuidad.

Así, el ex entrenador de Aldosivi, Racing, Chivas de Guadalajara y Boca cierra su segundo paso por el fútbol mexicano, donde solamente obtuvo un saldo de cinco victorias al frente del elenco rojiblanco.

Fernando Gago tuvo un flojo paso por Necaxa. (Getty Images)

Los números de Gago en Necaxa

Fernando Gago llegó a Necaxa el 1 de julio de 2025 y firmó su contrato por una temporada. Desde su arribo, los resultados fueron muy malos: en el semestre, Los Rayos acumularon cinco victorias, seis empates y nueve caídas. El promedio de puntos ganados por el entrenador argentino es del 35%.

Publicidad

Publicidad

ver también Mientras lo critican en México, Fernando Gago reivindicó su ciclo en Boca: “Perdí con River, pero saqué el 70% de los puntos”

ver también La reacción de Fernando Gago cuando le preguntaron por la actualidad de Boca

Cabe destacar que este es el segundo paso de Pintita por el fútbol mexicano. Entre comienzos de 2024 y octubre del mismo año había estado en Chivas de Guadalajara, pero dejó el equipo para asumir en Boca. En el Xeneize estuvo entre octubre de 2024 y abril de 2025.

DATOS CLAVE