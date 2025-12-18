AFA reveló el once ideal del Torneo Clausura 2025 con dos jugadores de Boca y River ausente

Tras la finalización del Torneo Clausura, con el título de Estudiantes de La Plata tras vencer a Racing en la final por penales, desde la Liga Profesional compartieron en sus redes sociales el equipo ideal del certamen, compuesto por futbolistas de seis equipos diferentes.

Sin representantes de River, equipo que quedó afuera en los octavos de final de la competencia, y con dos de Boca, que llegó a la semifinal ante Racing, el XI ideal del Torneo Profesional tiene a Racing como el club con más futbolistas, debido a que son tres los jugadores presentes.

Con una formación de 4-2-3-1, el arco está liderado por Facundo Cambeses, de Racing. En la defensa hay futbolistas de cuatro equipos distintos, con la particularidad de que todos estuvieron en semifinales. Juan Pintado es el lateral derecho, Santiago Núñez y Ayrton Costa los centrales, mientras que Gabriel Rojas el lateral izquierdo.

En cuanto a la mitad de la cancha, hay un doble cinco con dos de las máximas figuras del certamen. Leandro Paredes, de Boca, compartió el eje central con Santiago Sosa, de Racing. Más adelantados, aparecen Edwuin Cetré por un lado, Ángel Di María por el otro y Alan Lescano como enlace.

Finalmente, en la delantera hay una sola referencia de área. El mismo es el paraguayo Ronaldo Martínez, de Platense. La particularidad de esta elección es que el futbolista fue el máximo goleador del torneo con 8 tantos y es el único futbolista presente que no estuvo en los playoff.

Así quedó el XI ideal del Torneo Clausura

Facundo Cambeses (Racing); Juan de Dios Pintado (Gimnasia), Santiago Núñez (Estudiantes), Ayrton Costa (Boca), Gabriel Rojas (Racing); Leandro Paredes (Boca), Santiago Sosa (Racing); Edwuin Cetré (Estudiantes), Alan Lescano (Argentinos Juniors), Ángel Di María (Rosario Central) y Ronaldo Martínez (Platense).

El equipo ideal del Torneo Clausura.

Por otro lado, los suplentes son: Fernando Muslera (Estudiantes), Leandro Lozano (Argentinos Juniors), Santiago Ascacíbar (Estudiantes), Cristian Medina (Estudiantes), Franco Ibarra (Rosario Central), Marcelo Torres (Gimnasia) y Alejo Véliz (Rosario Central).

Datos claves

Estudiantes de La Plata logró el título del Torneo Clausura tras vencer a Racing .

logró el título del tras vencer a . Leandro Paredes y Ángel Di María integran el mediocampo del XI ideal del certamen.

y integran el mediocampo del del certamen. Ronaldo Martínez fue el máximo goleador con 8 tantos y lidera el ataque elegido.

