San Lorenzo vs. Lanús EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto

Este viernes 23 de enero, se enfrentan San Lorenzo y Lanús por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026 en el Estadio Pedro Bidegain. El encuentro comienza a las 19:00 horas y se puede ver por TNT Sports. Además, el árbitro es Pablo Dóvalo y en el VAR está Diego Ceballos.

18:16hs El ritual de Jhohan Romaña El colombiano, que puede jugar por la amnistía en el fútbol argentino, realiza su habitual recorrida por el campo de juego, descalzo. Tweet placeholder

18:14hs ¡LANÚS CONFIRMÓ LA FORMACIÓN! Mauricio Pellegrino definió que Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; y Rodrigo Castillo, sean los XI para el debut en el Bajo Flores.

18:04hs El Granate ya está en el Bajo Flores Lanús se vestirá con su indumentaria alternativa. Tweet placeholder

18:03hs El Cuervo espera en el Nuevo Gasómetro San Lorenzo jugará con la indumentaria tradicional. Tweet placeholder

17:47hs El mercado de pases de Lanús Altas Jeremías Chavero (vuelve de River UY)

Samuel Carega (vuelve de Hartford)

Maximiliano González (vuelve de Godoy Cruz)

Tomás Guidara (libre de Huracán)

Lucas Acosta (vuelve de Sarmiento)

Franco Orozco (vuelve de Newell's)

Lucas Besozzi (vuelve de Central Córdoba)

Lucas Sepulveda (Universidad de Chile)

Franco Petroli (préstamo de Godoy Cruz) Bajas Armando Méndez (vuelve a Newell's)

Lautaro Acosta (retiro)

Juan Ramírez (vuelve a Boca)

Alexis Canelo (libre)

Gustavo Calderari (libre)

Ezequiel Muñoz (libre a Gimnasia -M-)

Luciano Peraggini (libre a Deportivo Maipú)

Franco Ortellado (libre)

Brian Aguilar (libre)

Rocco Ríos Novo (Inter Miami)

17:45hs El mercado de pases de San Lorenzo Altas Mauricio Cardillo (libre de Independiente Rivadavia)

Gregorio Rodríguez (préstamo de Melgar -PER-)

Mathías De Ritis (libre)

Nahuel Barrios (vuelve de Barracas Central)

Jeremías James (vuelve de Magallanes)

José Devecchi (vuelve de Sarmiento)

Thiago Perugini (vuelve de Barracas Central)

Franco Lorenzón (vuelve de D. Morón)

Agustín Lamosa (vuelve de Temperley)

Francisco Flores (vuelve de Quilmes)

Juan Goyeneche (vuelve de Midland)

Simón Pérez (vuelve de Alianza Atlético) Bajas Tomás Silva (Platense)

Emanuel Cecchini (libre)

Andrés Vombergar (libre)

Nery Domínguez (libre de Central Córdoba de Rosario)

Lautaro López Kaleniuk (vuelve y renueva su préstamo en Atlanta)

17:16hs La terna arbitral Pablo Dóvalo es el árbitro del partido entre San Lorenzo y Lanús. Está acompañado por las siguientes autoridades: Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Lucas Germanotta undefined

16:34hs La posible formación de San Lorenzo vs. Lanús Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

16:34hs La posible formación de Lanús vs. San Lorenzo Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.