Este viernes 23 de enero, se enfrentan San Lorenzo y Lanús por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026 en el Estadio Pedro Bidegain. El encuentro comienza a las 19:00 horas y se puede ver por TNT Sports. Además, el árbitro es Pablo Dóvalo y en el VAR está Diego Ceballos.
San Lorenzo vs. Lanús EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto
San Lorenzo y Lanús se enfrentan en el Nuevo Gasómetro por la fecha 1 del Torneo Apertura. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.
El ritual de Jhohan Romaña
El colombiano, que puede jugar por la amnistía en el fútbol argentino, realiza su habitual recorrida por el campo de juego, descalzo.
¡LANÚS CONFIRMÓ LA FORMACIÓN!
Mauricio Pellegrino definió que Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; y Rodrigo Castillo, sean los XI para el debut en el Bajo Flores.
El Granate ya está en el Bajo Flores
Lanús se vestirá con su indumentaria alternativa.
El Cuervo espera en el Nuevo Gasómetro
San Lorenzo jugará con la indumentaria tradicional.
El mercado de pases de Lanús
Altas
- Jeremías Chavero (vuelve de River UY)
- Samuel Carega (vuelve de Hartford)
- Maximiliano González (vuelve de Godoy Cruz)
- Tomás Guidara (libre de Huracán)
- Lucas Acosta (vuelve de Sarmiento)
- Franco Orozco (vuelve de Newell's)
- Lucas Besozzi (vuelve de Central Córdoba)
- Lucas Sepulveda (Universidad de Chile)
- Franco Petroli (préstamo de Godoy Cruz)
Bajas
- Armando Méndez (vuelve a Newell's)
- Lautaro Acosta (retiro)
- Juan Ramírez (vuelve a Boca)
- Alexis Canelo (libre)
- Gustavo Calderari (libre)
- Ezequiel Muñoz (libre a Gimnasia -M-)
- Luciano Peraggini (libre a Deportivo Maipú)
- Franco Ortellado (libre)
- Brian Aguilar (libre)
- Rocco Ríos Novo (Inter Miami)
El mercado de pases de San Lorenzo
Altas
- Mauricio Cardillo (libre de Independiente Rivadavia)
- Gregorio Rodríguez (préstamo de Melgar -PER-)
- Mathías De Ritis (libre)
- Nahuel Barrios (vuelve de Barracas Central)
- Jeremías James (vuelve de Magallanes)
- José Devecchi (vuelve de Sarmiento)
- Thiago Perugini (vuelve de Barracas Central)
- Franco Lorenzón (vuelve de D. Morón)
- Agustín Lamosa (vuelve de Temperley)
- Francisco Flores (vuelve de Quilmes)
- Juan Goyeneche (vuelve de Midland)
- Simón Pérez (vuelve de Alianza Atlético)
Bajas
- Tomás Silva (Platense)
- Emanuel Cecchini (libre)
- Andrés Vombergar (libre)
- Nery Domínguez (libre de Central Córdoba de Rosario)
- Lautaro López Kaleniuk (vuelve y renueva su préstamo en Atlanta)
La terna arbitral
Pablo Dóvalo es el árbitro del partido entre San Lorenzo y Lanús. Está acompañado por las siguientes autoridades:
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
- Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses
- VAR: Diego Ceballos
- AVAR: Lucas Germanotta
La posible formación de San Lorenzo vs. Lanús
Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.
La posible formación de Lanús vs. San Lorenzo
Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
Palabra autorizada