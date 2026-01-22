Es tendencia:
AFA confirmó la amnistía de todos los jugadores sancionados para el Torneo Apertura

Ni los de Estudiantes por el pasillo a Central: AFA levantó las suspensiones para todos los futbolistas del ámbito local. Los detalles.

Por Lautaro Tiburzio

El pasillo de Estudiantes a Rosario Central.
El pasillo de Estudiantes a Rosario Central.

Este jueves, el día que comienza el Torneo Apertura 2026, AFA hizo oficial lo que tanto se habló durante semanas. Finalmente, el ente máximo del fútbol argentino confirmó que habrá amnistía para todos los jugadores que arrastraban sanciones y suspensiones de la temporada pasada, y podrán estar disponibles para sus equipos desde la fecha 1.

Incluso los futbolistas de Estudiantes de La Plata, quienes fueron suspendidos por la misma AFA luego de negarse a realizar el pasillo de campeón a Rosario Central en los octavos de final por la polémica designación del Canalla como campeón de la tabla anual.

Sí, la Asociación del Fútbol Argentino les levantó la sanción a ellos y a todos los que se encontraban apercibidos para comenzar este año. De esta manera, Eduardo Domínguez podrá contar con todos los futbolistas del Pincha, así como también lo hará -por ejemplo- Gustavo Quinteros con Ignacio Malcorra, suspendido en el último partido que disputó en Rosario Central.

Así comunicó AFA la amnistía

  • 1º) IMPLEMENTAR la Amnistía de carácter general dispuesta por el Consejo Directivo, relativa a todas las sanciones pendientes de cumplimiento de jugadores, jugadores y miembros de cuerpos técnicos, correspondientes a los certámenes de la temporada 2025, en los términos informados y conforme su publicación en Boletín Oficial N.º 6818 y en concordancia con el artículo 65 del Código Disciplinario.
  • 2º) TENER POR CUMPLIDAS, desde la publicación de la presente en el Boletín Oficial del Tribunal, las sanciones alcanzadas por la Amnistía, en cuanto se encontraren pendientes de cumplimiento a dicha fecha, para todas las competiciones y disciplinas organizadas por AFA, incluyendo Copa Argentina y demás certámenes bajo su órbita.

Los futbolistas de Estudiantes que habían sido sancionados

Los futbolistas suspendidos eran Fernando MusleraRomán GómezSantiago NúñezTiago PalaciosFacundo FaríasLeandro González PírezSantiago ArzamendiaEdwuin CetréLucas PioviCristian Medina Mikel Amondarain, quienes infringieron al art. 12 del Código Disciplinario. Algo no menor es que también se le había dado suspensión a Juan Sebastián Verón en su rol dirigencial.

Además de la sanción establecida, le habían impedido a Santiago Núñez, actual capitán de Estudiantes de La Plata, ejercer su rol como tal “por el término de tres (3) meses, como medida accesoria fundada en su especial condición de liderazgo y en las facultades disciplinarias de este Tribunal”.

Por último, había una sanción económica para el club situado en la ciudad de las diagonales: les impusieron una “multa por cuatro mil (4.000) entradas, por conducta ofensiva y violación de los principios del juego limpio, al haberse desnaturalizado el pasillo de homenaje al campeón mediante gestos colectivos de desprecio, en los términos del art. 12 del Código Disciplinario”.

En síntesis

  • AFA confirmó amnistía para todos los jugadores sancionados antes del Torneo Apertura 2026.
  • Eduardo Domínguez tendrá habilitado al plantel de Estudiantes tras levantarse las sanciones vigentes.
  • Boletín Oficial N.º 6818 deja sin efecto las suspensiones pendientes de la temporada 2025.
lautaro tiburzio
Lautaro Tiburzio

