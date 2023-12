Santiago Sosa supo ser uno de los jugadores más prometedores de su camada, sobre todo por su rápida adaptación a la Primera de River. Sin embargo, en Núñez no lo llegaron a disfrutar demasiado mientras era dirigido por Marcelo Gallardo.

El mediocampista nacido en Mercedes debutó en el Millonario a sus 19 años y en medio de la histórica CONMEBOL Libertadores 2018. Una década formándose en el club quedó en evidencia dentro del campo de juego. Sosa jugaba con la paciencia de un experimentado y siempre al máximo de intensidad, cualidades que levantaban aplausos en el Monumental.

Debido a su gran rendimiento, el interés desde el extranjero por su ficha no tardó en aparecer. Con tan solo 21 partidos como profesional en River, Santi se despidió del club con emoción y emigró al fútbol de los Estados Unidos, más precisamente al Atlanta United que dirigía el Gringo Heinze.

La adaptación no fue un problema para él. De hecho, en el plantel de la franquicia habitaba más de un argentino que le facilitó el inicio de la estadía en Norteamérica. Con el paso de los meses, Sosa comenzó a destacarse en el primer equipo y se convirtió en uno de los jugadores favoritos de la hinchada.

En una entrevista para Infobae, el exmediocampista de River reveló que se encuentra estudiando administración de empresas de manera online en la UADE, mientras continúa con sus clases de inglés al mismo tiempo. Un estilo de vida totalmente nuevo tras su adaptación a los Estados Unidos.

El interés de Racing por repatriarlo

No sería descabellado que Santiago Sosa deje la MLS para volver al fútbol argentino. Sin embargo, el club que lo llamó no es River, sino Racing. Gustavo Costas, nuevo DT de la Academia, quiere un volante central y el ex Millo está en la lista de candidatos junto a, por ejemplo, Bruno Zuculini.

Con 70 partidos en el lomo, y dos goles de por medio, Sosa demostró estar a la altura de la Major League Soccer y el Atlanta United, pero lo cierto es que si quiere dar un salto de calidad en su carrera necesita volver a los grandes focos que te proporciona el fútbol argentino. Además, en Racing tendrá la continuidad que hoy no encuentra en USA.

Hoy, con 24 años, Sosa estudiará la propuesta desde Avellaneda para tomar una decisión y hacérsela saber a su franquicia, la cual ya está comenzando a diagramar la pretemporada para 2024 en una liga que tiene al Inter Miami de Lionel Messi como uno de los candidatos.