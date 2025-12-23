Es tendencia:
Las 9 figuras del fútbol argentino que quedan libres en una semana y pueden negociar con cualquier equipo

Se termina el 2025 y un puñado de estrellas aún no definieron dónde jugarán el próximo año.

Por Agustín Vetere

Enzo Pérez y Chiquito Romero quedarán con el pase en su poder.
© GettyEnzo Pérez y Chiquito Romero quedarán con el pase en su poder.

El fútbol argentino ya entró en su receso de verano y, mientras los jugadores disfrutan de sus vacaciones, el mercado de pases ya marca la agenda de los equipos de la Primera División. En ese contexto, hay futbolistas que aún no definieron dónde jugarán en 2026 y analizan su siguiente paso.

Entre decenas de jugadores que finalizan sus contratos el 31 de diciembre, hay un puñado de figuras que pueden añadir valor y experiencia a otros clubes. BOLAVIP armó un listado con los más destacados y su situación actual, a poco más de una semana del 2026.

Las 9 figuras que quedan libres el 31 de diciembre

  • SERGIO ROMERO: el arquero rescindió su contrato con Boca Juniors y tuvo un breve paso por Argentinos, donde no pudo aportar en las instancias definitivas. Quedará libre y busca nuevo equipo.
  • FRANK FABRA: otro de los contratos altos que Boca dejará de pagar en 2026. El lateral izquierdo no tuvo lugar durante el año y todo indica que continuará su carrera en su país natal.
  • MILTON CASCO: el lateral izquierdo de River cierra un glorioso ciclo en la institución de Núñez. Recibió varios sondeos desde el fútbol argentino y, seguramente, en los próximos días aceptará una de las ofertas.
Milton Casco, jugador de River. (Foto: Getty)

  • ENZO PÉREZ: el volante cumplirá 40 años en febrero, cerrará un nuevo paso por el Millonario y analizará opciones para continuar su carrera como profesional. Argentinos Juniors ya preguntó por él.
  • GONZALO MARTÍNEZ: otro de los héroes de Madrid que salieron de River este año. El volante ofensivo no tuvo la participación deseada por sus recurrentes lesiones y aún no definió su próximo equipo.
  • LUCIANO VIETTO: el delantero generó buena expectativa con su vuelta a Racing, pero no pudo aportar lo esperado. Ahora analiza opciones para mudar su talento a otro club.
  • GABRIEL ARIAS: otro futbolista de la Academia que cierra un ciclo y busca nuevos horizontes. Se fue del club de Avellaneda por la puerta grande y elegirá un próximo desafío.
Nacho Malcorra, figura de Rosario Central. (Foto: Getty)

  • IGNACIO MALCORRA: el referente de Rosario Central termina su vínculo en el club y hay dudas acerca de su futuro. Aunque podría renovar en el Canalla, otras ofertas complican su decisión.
  • ÉVER BANEGA: tras su regreso al fútbol argentino, Newell’s decidió no extender su costoso contrato. Por eso, el volante espera a tener todas las cartas sobre la mesa para definir cómo sigue su carrera.
En síntesis

  • 9 figuras de la Primera División quedan libres el próximo 31 de diciembre.
  • Sergio Romero, Milton Casco y Enzo Pérez buscan nuevo equipo para 2026.
  • Newell’s decidió no renovar el contrato de Éver Banega tras su regreso.
