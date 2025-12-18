Es tendencia:
Jugó en Atlético de Madrid, disputó dos mundiales y podría llegar libre a Racing por pedido de Costas

Tras quedar con el pase en su poder después de quedar libre en Bahía SC, el entrenador de Racing quiere sumarlo.

Por Julián Mazzara

Santiago Arias, el lateral de Colombia que sigue Racing.
© Getty ImagesSantiago Arias, el lateral de Colombia que sigue Racing.

Racing está trabajando de lleno en lo que será el próximo mercado de pases, mientras Diego Milito intenta concretar la continuidad de Gustavo Costas, quien aceptó los tres años de contrato, aunque todavía deben resolver lo económico, algo que no sería un inconveniente.

En los próximos días quedaría sellada la renovación contractual del Narigón, y lo próximo será comenzar a avanzar por los refuerzos para ir detrás de la próxima edición de la Copa Sudamericana. Así como están interesados en Matko Miljevic, el entrenador también sigue de cerca a Marcelino Moreno, Eros Mancuso y Milton Giménez.

Uno de los nuevos objetivos que tiene para continuar con su proyecto acaba de quedar con el pase en su poder tras disputar 73 partidos con la camiseta de Bahía Esporte Clube, donde anotó dos goles y aportó cuatro asistencias: Santiago Arias, el lateral derecho colombiano de 33 años, es a quien buscan incorporar.

Es internacional con su seleccionado, disputó los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, además de que formó parte del plantel que perdió la final de la Copa América en 2024, y también jugó en Europa, donde lució las camisetas de PSV Eindhoven, Atlético de Madrid y Bayer Leverkusen.

Por el momento, los directivos de Racing no avanzaron por el nacido en Medellín, ya que pretenden abocarse de lleno en la renovación de Costas, pero a su vez son conscientes de que Atlético Nacional también lo desea para ir detrás de la Copa Sudamericana.

Santiago Arias marcando a Ángel Di María en la final de la Copa América 2024. (Getty Images)

Los equipos donde jugó Santiago Arias

  • La Equidad (2009-2011)
  • Sporting de Lisboa (2011-2013)
  • PSV Eindhoven (2013-2018)
  • Atlético de Madrid (2018-2022)
  • Bayer Leverkusen (2020-2021)
  • Granada CF (2021-2022)
  • Cincinnati (2023)
  • Bahia (2024-2025)

