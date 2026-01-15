Falta una semana para que empiece el Torneo Apertura, y los equipos continúan reforzándose. Luego de incorporar a Leandro Fernández, que llegó tras su paso por Universidad de Chile, Enzo Pérez, Gino Infantino y Brayan Cortés, en Argentinos Juniors siguen buscando futbolistas.

En este caso, el apuntado por Nicolás Diez, luego de que quedara con el pase en su poder porque no renovó con Racing, es Luciano Vietto. El delantero cordobés de 32 años, que pasó por clubes como Villarreal, Fulham, Atlético de Madrid, Valencia y Al-Hilal, con quien le anotó un doblete a Real Madrid en el Mundial de Clubes que se disputó en 2023, comenzó a negociar para llegar a La Paternal.

A pesar de que surgieron rumores de un posible arribo a Talleres y San Lorenzo, según pudo saber BOLAVIP, nunca existieron. Y ahora, el Bicho quiere quedarse con el futbolista que anotó cinco goles en los 29 partidos que disputó en el último año, a quien desea para pelear la Copa Libertadores.

Otro de los atacantes que buscaban desde el barrio porteño de La Paternal era Gabriel Ávalos, el paraguayo que se encuentra en Independiente, pero ante el fuerte interés por Vietto, lo descartaría de lleno.

Luciano Vietto celebra su gol ante Botafogo en la Recopa Sudamericana. (Getty Images)

El paso de Luciano Vietto por Racing

Fueron dos ciclos los que tuvo Luciano Vietto con la camiseta de Racing, donde sumó un total de 112 partidos jugados: anotó 26 goles, aportó ocho asistencias y conquistó dos títulos.

Durante todo el 2025, participó de 1.298 minutos que fueron repartidos en 29 actuaciones: cinco goles y tres asistencias.

Todas las lesiones de Luciano Vietto en 2025

Distensión en el aductor izquierdo (marzo).

Sobrecarga en el gemelo derecho (mayo).

Lumbalgia (junio).

Molestia en el isquiotibial derecho (agosto).

Desgarro en el sóleo derecho (noviembre).

