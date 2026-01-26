Luciano Vietto se fue libre de Racing y jugará en otro equipo de la Liga Profesional

A lo largo de las últimas semanas, el futuro de Luciano Vietto estuvo a la deriva, ya que no lograba encontrar un nuevo rumbo tras lo que fue su salida de Racing, donde quedó libre porque Gustavo Costas no lo tenía en cuenta.

La carrera del cordobés estuvo cerca de continuar en Argentinos Juniors, que lo buscaba para afrontar la Copa Libertadores. Sin embargo, la oferta no lo sedujo y ahora arregló su llegada a otro equipo de la Liga Profesional.

BOLAVIP pudo confirmar que Vietto es nuevo refuerzo de San Lorenzo, con quien firmará por un año tras aceptar la oferta formal que le hizo Sergio Costantino, el presidente en ejercicio del club situado en el Bajo Flores.

El Cuervo será el segundo equipo argentino en la carrera del ex Valencia, Atlético de Madrid y Fulham, entre otros, que antes de regresar al país pasó por Arabia Saudita, donde defendió las camisetas de Al Hilal, Al Shabab y Al Qadsiah. Ahora, buscará conseguir el rodaje que no tuvo con Costas.

Luciano Vietto, futbolista que se fue de Racing como agente libre. (Getty Images)

El paso de Luciano Vietto por Racing

Fueron dos ciclos los que tuvo Luciano Vietto con la camiseta de Racing, donde sumó un total de 112 partidos jugados: anotó 26 goles, aportó ocho asistencias y conquistó dos títulos.

Publicidad

Publicidad

ver también Ganó 5 títulos en Boca, fue campeón de la Copa Libertadores y se postuló para jugar en San Lorenzo

ver también Costantino explicó por qué no vendió a Romaña y Cuello a River y Boca: “San Lorenzo no tiene que ser pisoteado”

Durante todo el 2025, participó de 1.298 minutos que fueron repartidos en 29 actuaciones: cinco goles y tres asistencias.

Todas las lesiones de Luciano Vietto en 2025