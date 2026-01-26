Se conoció el audio del VAR del polémico penal no cobrado a River ante Barracas: “Pega en la mano”

River inició su camino en el Torneo Apertura el pasado sábado ante Barracas Central en condición de visitante. Si bien se volvió con los tres puntos a Núñez tras el 1 a 0 con tanto de Gonzalo Montiel, hubo una situación que trajo cierta preocupación y abrió espacio para las habituales sospechas.

A los 16 minutos del primer tiempo, Sebastián Driussi habilitó de gran manera a Tomás Galván que remató al arco, el tiro fue interceptado por el arquero local, pero la pelota le quedó a Fausto Vera para definir, aunque Campi apareció para impedir la caída del su arco y se tiró al piso. La pelota pegó en la mano, Vera reclamó y Ramírez no cobró penal.

Nicolás Ramírez tuvo la posibilidad de ir a ver la jugada al VAR, pero no lo hizo ya que el encargado -Héctor Paletta- le dijo que, si bien la pelota pegó en la mano, el cuerpo estaba detrás y era no sancionable. Ante esta situación, el juez principal mantuvo su decisión original y no sancionó la pena máxima.

Liga Profesional dio a conocer los audios del VAR

A través de su canal de YouTube, la Liga Profesional dio a conocer el audio de la polémica jugada entre River y Barracas Central. El video comienza con una narración en off en la que ya deja clara su postura: “Un jugador de River remata a la portería y el balón golpea en el brazo de un defensa dentro de su propia área, el cual lo tenía en posición acorde a sus movimientos y con su cuerpo por detrás, lo que configura una mano no sancionable. El equipo VAR, en claro uso de las consideraciones, interpreta correctamente confirmando la decisión de campo de no penal”.

El video muestra un diálogo en el que participan Nicolás Ramírez, el árbitro asistente, que en plena jugada afirma que la pelota “da en el pecho”, y también con los encargados del VAR. Ramírez dice: “No veo si impacta en la mano. ¿Dónde impacta?”, en el comienzo de la acción.

Desde el VAR piden ver el punto de contacto desde distintas cámaras y Héctor Paletta afirma: “Tiene el cuerpo por detrás. Le pega en la mano, pero para mí tiene el cuerpo por detrás”. Instantes más tarde se lo informa a Ramírez: “Nico, le pega en la mano, pero tiene el cuerpo por detrás y la tiene cerrando el cuerpo”.

