Quién es el árbitro de Racing vs. Estudiantes por la final del Torneo Clausura 2025

Nicolás Ramírez, encargado de impartir justicia en la gran definición del campeonato argentino. Sus números y estadísticas con los dos finalistas.

Por Joaquín Alis

Este sábado a partir de las 21, Racing y Estudiantes definirán al campeón del Torneo Clausura 2025 en una final que promete ser apasionante. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero y se podrá ver tanto por ESPN Premium como por TNT Sports.

El encargado de impartir justicia será nada más ni nada menos que Nicolás Ramírez, considerado uno de los mejores árbitros del fútbol argentino. Será la sexta final para el colegiado de 39 años en torneos de Primera División de AFA.

El equipo arbitral se completa con Gabriel Chade y Maximiliano Del Yesso, que oficiarán de asistentes. Además, Pablo Dóvalo será el cuarto árbitro y también estará Mariana Duré como quinta. Desde Ezeiza, estarán a cargo del VAR Héctor Paletta y Hernán Mastrángelo.

Los números de Ramírez con Racing y Estudiantes

Nicolás Ramírez dirigió a Racing en 11 oportunidades con un saldo de 4 victorias, 6 empates y tan solo 1 derrota. Contando todas sus presentaciones, le mostró 37 tarjetas amarillas, ninguna roja (expulsó a 6 rivales), le cobró un penal a favor y ninguno en contra.

En el caso de Estudiantes, fueron 12 los partidos en los que tuvo a Ramírez como árbitro. Sus registros marcan 5 triunfos, 3 igualdades y 4 caídas. Su historial marca 44 amonestaciones, 3 expulsiones (4 a rivales), 1 penal a favor y ninguno en contra.

El equipo arbitral de Racing vs. Estudiantes

  • Árbitro: Nicolás Ramírez
  • Asistente 1: Gabriel Chade
  • Asistente 2: Maximiliano Del Yesso
  • Cuarto árbitro: Pablo Dóvalo
  • Quinta árbitra: Mariana Duré
  • VAR: Héctor Paletta
  • AVAR: Hernán Mastrángelo
DATOS CLAVE

  • Nicolás Ramírez, árbitro de 39 años, dirigirá la final Racing vs Estudiantes.
  • La final del Torneo Clausura 2025 se juega el sábado a las 21 en el Estadio Único Madre de Ciudades.
  • Estudiantes fue dirigido 12 veces por Ramírez (5 victorias); Racing lo fue 11 veces (4 triunfos).
joaquín alis
Joaquín Alis

