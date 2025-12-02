Dirigió 169 partidos, estuvo en tres Superclásicos y Racing pidió que no sea el árbitro ante Boca

Racing eliminó a Tigre, por penales, clasificó a la semifinal del Torneo Clausura y ahora tendrá que enfrentar a Boca, este domingo, en La Bombonera. Como es habitual en estos casos, el clásico empieza a tener muchísima relevancia en los días previos, donde ambas instituciones imponen sus condiciones.

Durante las últimas horas, desde el territorio boquense dejaron en claro que no quieren que Facundo Tello sea el colegiado encargado de impartir justicia, principalmente por algunos antecedentes que tuvo a la hora de dirigir a los de azul y oro. De hecho, el episodio que marcó el mayor enojo fue el que se produjo en San Luis durante el Trofeo de Campeones 2022, donde expulsó a cinco jugadores (Sebastián Villa, Alan Varela, Luis Advíncula, Frank Fabra y Darío Benedetto) y el partido terminó en manos de la Academia.

Así como del lado de Brandsen 805 piden que el mundialista en Qatar 2022 no sea el que lleve las riendas del juego, desde el cuadro de Avellaneda solicitan lo mismo, pero con Nicolás Ramírez, quien lo dirigió en 11 partidos y tiene un saldo de 4 triunfos, 6 empates y una sola caída. Y si bien las estadísticas lo favorecen, fueron sus últimas cuatro actuaciones las que generaron el pedido de Diego Milito y compañía.

Desde agosto de 2024 a la actualidad, se produjeron estos últimos juegos que recuerdan en la Academia, donde hubo tres ediciones del clásico de Avellaneda y un partido frente a los comandados por Claudio Úbeda. Si bien no hubo grandes incidencias en las que haya sido protagonista, lo que siguen reclamando desde la Academia es que Ramírez sancionó 18 infracciones en favor de Independiente y dos del equipo que comanda Gustavo Costas, en marzo de este año, disputado en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. Además, sostienen que anuló mal un gol de Santiago Sosa, en el Cilindro.

Por otra parte, el oriundo de González Catán fue el árbitro del único cruce que se dio entre racinguistas y boquenses, que si bien terminó 1-1, el mayor reclamo surge a partir de las ‘chiquitas’ que cobró en contra de los de Costas para ‘inclinar la cancha’ y que, en el empate de Milton Giménez, no hubo infracción previa que derivó en el tiro libre que lanzó Leandro Paredes.

Gustavo Costas habló de Nicolás Ramírez

Luego de lo que fue el empate entre Boca y Racing, disputado el 9 de agosto de 2025, en conferencia de prensa, Gustavo Costas se quejó por muchas infracciones y tarjetas sancionadas en contra de la Academia en La Bombonera.

“Ustedes vieron que no fue falta la del tiro libre. No es que lloramos, pero ya nos había pasado con este árbitro contra Independiente que nos cobró 18 faltas contra 2“, exclamó el entrenador de la Academia.

Los tres Superclásicos de Nicolás Ramírez

Así como ya tuvo la posibilidad de impartir justicia en dos cotejos entre Boca y Racing, en la carrera de Nicolás Ramírez hay tres presencias dentro del Superclásico.

El primero de ellos fue en septiembre de 2024, donde River ganó por 1-0 tras el gol de Manuel Lanzini; el segundo fue en abril de 2025, que también quedó en manos del Millonario por 2-1 tras los tantos de Sebastián Driussi, Franco Mastantuono y Miguel Merentiel, quien igualó transitoriamente.

La última actuación que tuvo al frente del partido más importante del fútbol argentino fue en La Bombonera, el noviembre de este año, y el triunfo quedó en poder del Xeneize por los goles de Exequiel Zeballos y el uruguayo Merentiel.

