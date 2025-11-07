Es tendencia:
De qué cuadro es Nicolás Ramírez, el árbitro del Superclásico entre Boca y River por el Clausura 2025

El periodista Flavio Azzaro reveló por qué equipo simpatiza la autoridad del encuentro principal de este fin de semana.

Por Joaquín Alis

Nicolás Ramírez, el árbitro del Superclásico.
© GettyImagesNicolás Ramírez, el árbitro del Superclásico.

Nicolás Ramírez es el elegido para dirigir su tercer Superclásico al hilo este domingo 9 de noviembre a partir de las 16:30 en La Bombonera. El árbitro, considerado por muchos como el de mejor actualidad, impartirá justicia en el Boca vs. River a disputarse Brandsen 805 por la fecha 15 del Torneo Clausura.

Si bien este colegiado tiene pocas polémicas a lo largo de su carrera y es de los más respetados en la interna del fútbol, supo estar vinculado con un equipo. El periodista Flavio Azzaro reveló de qué equipo es hincha, en un video subido a su canal de YouTube en noviembre de 2022.

Nicolás Ramírez es de Vélez, aunque también le tira a Almirante Brown“, soltó el periodista en un video llamado “¿De qué cuadro son los árbitros?”. De todas formas, el juez jamás se pronunció oficialmente acerca de su simpatía por algún equipo.

Los dos Superclásicos de Nicolás Ramírez

Nicolás Ramírez fue el encargado de dirigir los últimos dos enfrentamientos directos entre Boca y River: uno correspondiente a la Liga Profesional 2024 en La Bombonera y otro por el Torneo Apertura 2025 en el Monumental. Los dos terminaron en victoria para el Millonario.

El primero fue el 21 de septiembre de 2024, donde los de Marcelo Gallardo se impusieron por 1 a 0 con un gol de Manuel Lanzini. En ese duelo, el árbitro amonestó a 6 futbolistas de River y a 4 de Boca. Además, expulsó a Cristian Lema.

Su último Súper fue el 2 a 1 en el Monumental del 27 de abril de 2025. Ese compromiso no tuvo tarjetas rojas pero sí amarillas: 6 al Millo y 5 al Xeneize. Los goles de aquella tarde fueron obra de Franco Mastantuono, Miguel Merentiel y Sebastián Driussi.

Los números de Nicolás Ramírez dirigiendo a Boca

Al Xeneize lo dirigió con 12 oportunidades y su saldo es ligeramente positivo: fueron 6 triunfos, 1 empate y 5 derrotas. En total, amonestó a 39 futbolistas del equipo de la Ribera y expulsó a 2. Además, le cobró 1 penal a favor y otro en contra.

Los números de Nicolás Ramírez dirigiendo a River

Sus números con el equipo que actualmente dirige Marcelo Gallardo son diferentes, aunque el historial está parejo: 13 partidos, 5 victorias, 3 igualdades y 5 caídas. En esos juegos, suma 48 amonestaciones y 3 expulsiones, ningún penal a favor y 2 en contra.

Equipo arbitral de Boca vs. River

  • Árbitro: Nicolás Ramírez
  • Asistente 1: Juan Belatti
  • Asistente 2: Pablo González
  • Cuarto árbitro: Pablo Giménez
  • VAR: Héctor Paletta
  • AVAR: Sebastián Habib
