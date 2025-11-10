En 8 palabras, Nicolás Ramírez explicó por qué no cobró falta de Giménez a Paulo Díaz en el gol de Zeballos para Boca ante River

En la jugada del gol de Exequiel Zeballos a River, que derivó en el 1 a 0 de Boca en la victoria 2 a 0 en el Superclásico, los futbolistas del Millonario fueron a reclamarle al árbitro del partido, Nicolás Ramírez, que vaya a revisar la jugada al VAR debido a una infracción a Paulo Díaz.

Es que, previo a que Zeballos quedara mano a mano con Rivero, para luego rematar ante Armani, los jugadores del elenco visitante acusaron que hubo una falta de Milton Giménez contra Paulo Díaz, por la que el defensor central chileno no pudo rechazar el balón de cabeza.

Tras unos minutos escuchando a través de su auricular, el árbitro del encuentro no fue llamado a revisar la jugada, debido a que desde el VAR vieron lo mismo que él, que Giménez disputó limpio la jugada con el defensor rival y este falló en el cálculo a la hora de saltar.

Minutos después de la conclusión del Superclásico, el mismo Nicolás Ramírez rompió el silencio en diálogo con Radio La Red, y allí necesitó tan solo 8 palabras para fundamentar la decisión de no ir a revisar la jugada en el VAR y convalidar el primer tanto de Boca en el partido.

“Una acción normal de juego, no es foul”, fue la justificación de Ramírez. Esto mismo fue lo que le dijo a los jugadores del Millonario en el campo de juego, cuando todos se acercaron de inmediato para pedir la infracción de Giménez a Díaz cuando este saltó a rechazar la pelota.

Por otro lado, desde el VAR comandado por Héctor Paletta, fundamentaron que “no hay evidencia de movimiento adicional del brazo empujando para intervenir”, por lo que decidieron no llamar a Ramírez para revisar la jugada.

Además, ante este reclamo de los futbolistas de River, el árbitro le mostró la tarjeta amarilla a Marcos Acuña, quien llegó a la quinta en este Torneo Clausura. Como consecuencia de esto, no estará disponible para visitar a Vélez en el José Amalfitani, así como tampoco Lucas Martínez Quarta, quien también llegó al límite de amonestaciones.

River complicó sus chances de clasificar a la Copa Libertadores

Debido a la derrota ante Boca, quien ya se aseguró el boleto a la fase de grupos del certamen continental, River quedó complicado en la tabla anual pensando en la clasificación a la fase previa dos de la Copa Libertadores. Para que esto se de, deberá quedar tercero en la anual.

Por el momento está ubicado en esa posición, pero debe esperar que tanto Deportivo Riestra como Argentinos Juniors jueguen sus partidos de esta fecha. En caso de que uno de estos dos sume de a tres, bajará a puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.

