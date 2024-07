Tras el escándalo por Reali, San Lorenzo culpó a Independiente Rivadavia: "La cuenta no se encontraba operativa"

El pasado miércoles explotó una bomba en San Lorenzo, ya que Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia de Mendoza, los denunció por estafa en la transferencia de Matías Reali, afirmando que la dirigencia del Ciclón envió un comprobante trucho por el pago de la segunda cuota.

Debido a esto, la dirigencia del elenco mendocino, denunció penalmente a sus pares del club de Boedo, y además notificaron que Reali deberá regresar para sumarse a la pretemporada, ya que dieron por caído el pase y rescindieron el contrato firmado la semana pasada.

En este contexto, en sus redes sociales, San Lorenzo emitió un comunicado oficial, explicando su versión de los hechos. En el mismo, afirman que realizaron esta transferencia de dinero, pero la misma fue rechazada ya que la cuenta de Independiente Rivadavia no se encontraba operativa.

Además, agregan que intentaron comunicarse con los dirigentes de la Lepra mendocina para explicarles lo sucedido, pero que no recibieron respuesta, por lo que no pudieron ponerse de acuerdo para reprogramar el envío de los U$S 594.500 correspondientes a la segunda cuota del pase.

Matías Reali fue presentado como refuerzo de San Lorenzo. (Foto: Prensa San Lorenzo).

Siguiendo con su descargo, el elenco de Boedo explicó que la totalidad del dinero fue puesta a disposición de Independiente Rivadavia para realizar el pago, por lo que ahora espera una respuesta para tener una cuenta bancaria habilitada para realizar la transferencia.

El comunicado oficial de San Lorenzo

Estado de situación de la transferencia de Matías Reali

En el día de la fecha, San Lorenzo nuevamente intentó realizar el segundo pago acordado a Independiente Rivadavia por la ficha del jugador Matías Reali, oportunamente convenida su compra con el club mendocino. Sin embargo, la cuenta indicada por el club vendedor para recibir el dinero no se encontraba operativa por cuestiones ajenas a nuestra institución.

Autoridades del club, en presencia de una escribana pública, intentaron realizar en la sede central del Banco Macro el depósito acordado para la compra del jugador en cuestión. Dicha cuenta fue la indicada en el contrato para realizar el pago de U$S594.500.- y a la cual fue enviada la fallida transferencia inicial.

Debemos destacar la buena fe de nuestra institución en pos de que se concrete la compra que aquí nos ocupa, teniendo presente la total conformidad y disposición de Matías Reali para jugar en San Lorenzo. En concordancia con esto, resaltamos que el primer pago por U$S500.000.- se efectuó en efectivo el viernes pasado a la firma del contrato.

También informamos que se intentó notificar a Independiente de esta situación imprevista y llevar adelante la operación. Sin embargo, no hubo respuesta.

Ante esta situación, la totalidad del dinero ha sido notarialmente puesta a disposición de Independiente Rivadavia, estando San Lorenzo a la espera de que el Club vendedor informe una cuenta bancaria habilitada y/o proceda a re-habilitar la oportunamente informada en el contrato de cesión, a fin de que se pueda concretar la transferencia del monto acordado.