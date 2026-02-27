Es tendencia:
Tras romper en llanto, Racing confirmó la lesión de Maravilla Martínez

Racing confirmó la lesión que padeció el goleador del elenco que dirige Gustavo Costas y por cuánto tiempo estará fuera de las canchas.

Por Julián Mazzara

Adrián Martínez se lesionó y no estará en los próximos partidos de Racing.
© Marcos Brindicci/Getty ImagesAdrián Martínez se lesionó y no estará en los próximos partidos de Racing.

Racing igualó ante Independiente Rivadavia por la fecha 7 del Torneo Apertura, donde el plantel comandado por Gustavo Costas tuvo una baja muy sensible: se lesionó Adrián Martínez. Y generó muchísima preocupación porque se retiró en camilla, tomándose el rostro y llorando desconsoladamente.

El delantero, máximo goleador en vigencia que tiene el club en el siglo XXI, sufrió un esguince de tobillo grado II, por lo que ahora no podrá estar presente en el partido del martes ante Atlético Tucumán, que se disputará en el Estadio José Fierro, y tampoco en los posteriores encuentros.

A pesar de que desde el cuerpo médico de la Academia no confirmaron el tiempo de recuperación que tendrá Maravilla, en tiempos normales, se estima un plazo de entre cuatro y seis semanas sin actividad física. De hecho, el nacido en Campana se retiró del Cilindro en muletas y con una bota ortopédica.

De esta manera, se estima que recién podría llegar a reaparecer en el partido por Copa Argentina, que se disputará el sábado 28 de marzo, ante San Martín de Formosa, que aún no tiene horario ni sede confirmada. Y genera una enorme preocupación, porque el siguiente partido que tendrá será el clásico de Avellaneda, en condición de visitante.

Adrián Maravilla Martínez, en el duelo entre Racing e Independiente Rivadavia. (Foto: Prensa Racing)

El momento en el que se lesionó Maravilla Martínez

Los números de Maravilla Martínez en Racing

Desde que llegó a Racing, fueron 101 los partidos que disputó Adrián Martínez, quien ya anotó un total de 54 goles y aportó 12 asistencias. Así, el nacido en Campana se encuentra a 4 tantos de Diego Milito y a 25 de Lisandro López, que son los máximos artilleros del club en el siglo XXI.

DATOS CLAVES

  • Adrián Martínez sufrió un esguince de tobillo grado II ante Independiente Rivadavia.
  • El delantero tendrá una recuperación estimada de entre cuatro y seis semanas sin actividad.
  • Su posible regreso sería el 28 de marzo ante San Martín de Formosa por Copa Argentina.
