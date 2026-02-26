Así quedó la tabla del Torneo Apertura tras la victoria de River ante Banfield en la despedida de Gallardo

En el último baile de Marcelo Gallardo como entrenador de River llegó a su fin. Fue un triunfo por 3 a 1 ante Banfield en el Estadio Monumental, gracias a los goles de Lucas Martínez Quarta, Sebastián Driussi y Joaquín Freitas, quien tuvo su estreno goleador en primera división.

Con este compromiso, que marcó el final del segundo ciclo de Gallardo, se terminó la fecha 7 del Apertura, con excepción del encuentro entre Lanús y Boca, que se jugará el próximo miércoles debido a que el Granate disputa la Recopa Sudamericana este jueves en Río de Janeiro.

En el mismo turno del compromiso final de la jornada, Estudiantes de Río Cuarto consiguió su primer triunfo ante Huracán, a quien venció por 2 a 0 en Córdoba. Tras la culminación de la fecha, el líder de la Zona A es Estudiantes de La Plata, quien sigue invicto y tendrá nuevo entrenador desde el próximo partido, siendo Alexander Medina el reemplazante de Eduardo Domínguez.

En la Zona B, el líder es el sorpresivo Independiente Rivadavia, con 5 triunfos sobre 7 disputados, y una sola derrota -ante Belgrano en condición de visitante-. Gracias al triunfo en el adiós al Muñeco Gallardo, River escaló al puesto 5 de dicho grupo. Boca, en tanto, se encuentra noveno en la Zona A, con un partido menos. Así están las tablas tras la jornada 7.

La tabla del Torneo Apertura

Así se jugará la fecha 8 del Apertura

