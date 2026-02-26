Es tendencia:
logotipo del encabezado
Torneo Apertura

Así quedó la tabla del Torneo Apertura tras la victoria de River ante Banfield en la despedida de Gallardo

Las posiciones de la Zona A y B luego de la finalización de la fecha 7 del Apertura, con Lanús - Boca como partido pendiente.

Por Lautaro Tiburzio

Seguí a Bolavip en Google!
Así quedó la tabla del Torneo Apertura tras la victoria de River ante Banfield
© GettyAsí quedó la tabla del Torneo Apertura tras la victoria de River ante Banfield

En el último baile de Marcelo Gallardo como entrenador de River llegó a su fin. Fue un triunfo por 3 a 1 ante Banfield en el Estadio Monumental, gracias a los goles de Lucas Martínez Quarta, Sebastián Driussi y Joaquín Freitas, quien tuvo su estreno goleador en primera división.

Con este compromiso, que marcó el final del segundo ciclo de Gallardo, se terminó la fecha 7 del Apertura, con excepción del encuentro entre Lanús y Boca, que se jugará el próximo miércoles debido a que el Granate disputa la Recopa Sudamericana este jueves en Río de Janeiro.

En el mismo turno del compromiso final de la jornada, Estudiantes de Río Cuarto consiguió su primer triunfo ante Huracán, a quien venció por 2 a 0 en Córdoba. Tras la culminación de la fecha, el líder de la Zona A es Estudiantes de La Plata, quien sigue invicto y tendrá nuevo entrenador desde el próximo partido, siendo Alexander Medina el reemplazante de Eduardo Domínguez.

En la Zona B, el líder es el sorpresivo Independiente Rivadavia, con 5 triunfos sobre 7 disputados, y una sola derrota -ante Belgrano en condición de visitante-. Gracias al triunfo en el adiós al Muñeco Gallardo, River escaló al puesto 5 de dicho grupo. Boca, en tanto, se encuentra noveno en la Zona A, con un partido menos. Así están las tablas tras la jornada 7.

La tabla del Torneo Apertura

Así se jugará la fecha 8 del Apertura

Publicidad
Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

Bareiro se ganó el puesto de 9 de Boca y se puso por encima de Merentiel, Cavani y Giménez

ggrova
German García Grova

Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

Lee también
River deberá esperar por Miguel Almirón: revelan cuál será su nuevo club luego de Newcastle
Noticias de la Premier League

River deberá esperar por Miguel Almirón: revelan cuál será su nuevo club luego de Newcastle

El hijo de Marcelo Gallardo regresa al fútbol argentino y se enfrentará a River en la Liga Profesional
Fútbol Argentino

El hijo de Marcelo Gallardo regresa al fútbol argentino y se enfrentará a River en la Liga Profesional

Exceso de público en el Superclásico: ¿podrían clausurar el Monumental?
River Plate

Exceso de público en el Superclásico: ¿podrían clausurar el Monumental?

Arranca la Fecha 4 del Apertura 2026: la agenda completa de partidos
Fútbol Argentino

Arranca la Fecha 4 del Apertura 2026: la agenda completa de partidos

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo