Fue campeón del fútbol argentino y no quiere jugar ni en River ni en Boca, pero sí en Racing: “Por mi abuelo”

A lo largo de los últimos 15 años, Racing comenzó a posicionarse bien arriba en el fútbol argentino y dejó atrás en el tiempo aquellas épocas en donde el club solamente era mencionado por problemas económicos, institucionales y deportivos. Pero ahora, compite palmo a palmo con River y Boca. Por eso mismo, los jugadores eligen Avellaneda para un salto de calidad.

Si bien hubo algunos protagonistas que dejaron a la Academia y pasaron al Millonario, como ocurrió con Maximiliano Salas o Aníbal Moreno, aunque primero pasó por Palmeiras, no todos piensan de la misma manera. Y ponderan al equipo de Gustavo Costas en lo más alto.

En el caso de Guido Mainero, es una cuestión netamente familiar. El ídolo de Platense, que fue fundamental en la obtención del primer título en la historia del club de Saavedra, durante una reciente entrevista en Picado TV, manifestó que le gustaría jugar con la celeste y blanca.

Cuando el periodista Walter Nelson le consultó si elegía a los de Núñez o a los de La Boca, el atacante cordobés de 30 años fue muy claro: “No tengo preferencia por Boca o River”, indicó. Y allí fue que amplió: “Mi viejo y mi hermano, por mi abuelo, son hinchas de Racing. Tengo una afinidad por el club y sería lindo vivirlo…”, destacó. ¿Será que en el futuro reciba un llamado de Diego Milito?

El contrato de Guido Mainero

A mediados de 2024, Guido Mainero se sumó a Platense. Allí tiene contrato hasta fines de 2027, donde ya convirtió 9 goles (ocho asistencias) en 64 partidos.

