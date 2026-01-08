Relegado en la consideración de Claudio Úbeda y sin sumar minutos en el último semestre, Lucas Blondel espera ofertas en este mercado de pases para marcharse de Boca y así sumar minutos en un nuevo equipo para nuevamente en el radar de la Selección de Suiza.

En este contexto, luego de los sondeos por parte de Argentinos Juniors, Racing y Tigre, el lateral derecho de 29 años está en carpeta de Independiente, ya que busca un futbolista para reemplazar a Federico Vera, quien se marchó cedido a préstamo a Huracán por una temporada.

Según lo informado por el periodista Germán García Grova, el Rojo de Avellaneda inició conversaciones para conocer la situación de Blondel y así realizar un ofrecimiento formal para ficharlo. Por el momento, las pretensiones del Xeneize son altas, por lo que es caro para el club y evaluarán los pasos a seguir en los próximos días.

Para sumar a su información, la fuente citada agregó que esta búsqueda es por pedido expreso del entrenador Gustavo Quinteros, quien quiere contar con el lateral. En esta posición solamente cuenta con Leonardo Godoy, que arribó en el pasado mercado de pases desde Athletico Paranaense.

Cabe destacar que Blondel cuenta con una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares, una cifra alta para el fútbol argentino. Es por eso que podrían buscar un préstamo con opción de compra, o bien esperar a que el Xeneize baje sus pretensiones para largarlo.

Teniendo en cuenta la posible salida de Blondel, sumado a la partida de Luis Advíncula a Alianza Lima de Perú, en Boca decidieron que Marcelo Weigandt, quien regresó de su préstamo de Inter Miami, se sume a los entrenamientos para ser evaluado como alternativa a Juan Barinaga.

Blondel es buscado por Tigre

Teniendo en cuenta la poca participación que tiene en el Xeneize, equipo con el que no sumó minutos a lo largo del pasado Torneo Clausura, Tigre mostró interés en repatriar al futbolista de 29 años y sumarlo como refuerzo. Además, sondearon la situación de Lucas Janson, quien no es tenido en cuenta por Claudio Úbeda.

