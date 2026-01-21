Este jueves iniciará el Torneo Apertura 2026 y los equipos del fútbol argentino aceleran en el mercado de pases para completar las últimas incorporaciones antes del cierre del libro. Independiente, que busca volver a competir, abrochó este miércoles un nuevo refuerzo.

Tras sumar como agente libre a Ignacio Malcorra, proveniente de Rosario Central, el equipo de Gustavo Quinteros continuará por la misma senda al incorporar al experimentado Santiago Arias. El colombiano, de 34 años, llegará al Rojo según confirmó César Luis Merlo.

El lateral derecho viene de defender los colores de Bahía en el Brasileirao. Al finalizar su contrato, llegó a un acuerdo con el club de Avellaneda para unirse a la institución por los próximos dos años.

Se trata de un refuerzo de gran jerarquía para los de Quinteros, que necesitan volver a pelear por los títulos y clasificar nuevamente a las copas internacionales en 2027. El cafetero tiene dos Mundiales en el lomo, Brasil 2014 y Rusia 2018, con un total de 7 encuentros disputados en la máxima cita.

El jugador surgido de La Equidad dio el salto a Europa en 2011 para vestir la camiseta de Sporting de Lisboa. Pero fue en PSV Eindhoven donde logró posicionarse en el viejo continente e incluso en la Selección Colombia. Allí ganó 5 títulos antes de defender los colores de Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen y Granada. Antes de su vuelta al fútbol sudamericano también jugó para FC Cincinnati.

Cuándo es el debut de Independiente por el Torneo Apertura 2026

El viernes 23 de enero, desde las 20, los de Gustavo Quinteros tendrán un debut de lo más exigente en el Torneo Apertura. En el Estadio Libertadores de América enfrentarán a Estudiantes de La Plata, el último campeón del fútbol argentino.

