Primer batacazo en la Copa Argentina 2026: Midland eliminó a Argentinos por penales

En una definición con 16 remates, el club recientemente ascendido a la Primera Nacional bajó al de la máxima categoría.

Por Agustín Vetere

© @Copa_ArgentinaMidland dejó en el camino a Argentinos.

Mientras los hinchas aguardan por el inicio del Torneo Apertura 2026 este jueves, el fútbol argentino ya calienta motores con el arranque de la Copa Argentina. Las primeras llaves ya se definen y este miércoles hubo lugar para el primer gran batacazo de esta edición.

En el Estadio Ciudad de Lanús, Midland venció por 6-5 en los penales a Argentinos Juniors en el partido correspondiente a los 32avos de final. Alan Lescano había marcado una diferencia para el Bicho en el primer tiempo, pero Agustín Campana lo igualó en el complemento.

En la tanda definitoria por el pase a la siguiente ronda, Mauro Leguiza se vistió de héroe al atajar tres de los remates de los jugadores de La Paternal e incluso metió el gol de la victoria. En el medio, Leandro Fernández había tenido la chance de ganarlo para Argentinos, pero le adivinaron el débil intento.

Con este resultado, el equipo presidido por Agustín Orión consiguió su primera gran celebración en un 2026 que será especial para ellos. Es que en la última temporada consiguieron el ascenso a la Primera Nacional, por lo que este año intentarán ganarse uno de los boletos para la máxima categoría.

Aunque el camino de Argentinos Juniors terminó acá, el de Midland aún tiene cuerda. Con la victoria de este miércoles, el Funebrero se hizo lugar en los 16avos de final y ahora espera por el vencedor entre Godoy Cruz y Deportivo Morón, que jugarán el 25 de febrero.

Datos clave

  • Midland eliminó por penales (6-5) a Argentinos Juniors en la Copa Argentina.
  • Mauro Leguiza atajó tres remates y convirtió el gol decisivo de la serie.
  • El Funebrero enfrentará en 16avos al ganador de Godoy Cruz vs. Deportivo Morón.
agustín vetere
Agustín Vetere

