Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Un histórico jugador de la Selección Argentina estalló tras sufrir una estafa millonaria: “Gente perdió los ahorros de su vida”

De presente en un equipo de Primera como entrenador, denunció una maniobra financiera que prometía departamentos de pozo, pero que derivó en obras paralizadas y más de 100 damnificados.

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
Pedro Troglio, víctima de una presunta estafa inmobiliaria.
© GettyPedro Troglio, víctima de una presunta estafa inmobiliaria.

Mientras planifica el 2026 de Banfield, Pedro Troglio decidió hacer pública una complicada situación personal que le toca atravesar: fue víctima de una presunta estafa vinculada a la compra de departamentos “de pozo” en la ciudad de La Plata. El conflicto estalló luego de que la empresa constructora cambiara de dueños a finales del año pasado, momento en el que las obras se paralizaron y el dinero de los inversores desapareció con promesas incumplidas.

En una charla sincera con América TV, Troglio no solo expuso su caso, sino el drama que hay detrás. Se estima que hay cerca de 160 damnificados que se quedaron sin respuestas. Si bien el DT aclaró que su situación económica le permite amortiguar el golpe, se mostró dolido por la realidad de muchos otros que confiaron ciegamente: “Hay gente que perdió los ahorros de su vida. Yo puedo absorber la pérdida, pero otros están en situaciones límite“, explicó.

La denuncia, que Pedro presentó junto a su esposa, apunta directamente contra los administradores de los fideicomisos. Según su relato, todo se gestó en un ambiente de confianza. “Es una empresa que siempre trabajó en La Plata. Te invitan a una reunión de amigos… Son encantadores de serpientes y vos terminás entrando“, graficó el entrenador sobre cómo lo convencieron en un asado para invertir su dinero.

El DT del Taladro puso la firma y los dólares confiando en la palabra. Primero invirtió unos 64.000 dólares para entrar en un proyecto en el arranque de 2024. Después, mientras estaba dirigiendo en Honduras, giró otros 93.000 dólares a una cuenta en Estados Unidos porque los administradores le comentaron que era lo mejor para avanzar.

Tweet placeholder

El problema se dio cuando los retornos mensuales que le prometieron se cortaron de golpe a fines del 2025 y las obras en La Plata se frenaron. Cuando fue a pedir explicaciones, del otro lado solo hubo silencio. “En octubre dejaron de pagar la renta y encontramos que no pueden seguir adelante con departamentos que pagamos por anticipado”, sostuvo Troglio. Y, con bronca acumulada, agregó: “Era para ponerlo en la mesita de luz de lo simpático que era, y de golpe no te atiende más“.

Publicidad

Hoy, la causa avanza en distintas fiscalías de la Provincia de Buenos Aires, donde se busca unificar los expedientes de todos los estafados.

Datos clave

  • Pedro Troglio denunció haber sido víctima de una estafa inmobiliaria con la compra de departamentos “de pozo” en La Plata.
  • El DT invirtió un total de 157.000 dólares (en dos tramos) en un fideicomiso que dejó de pagar y paralizó las obras a fines de 2025.
  • Se estima que hay cerca de 160 damnificados, y la causa ya avanza en la justicia para unificar los expedientes contra los administradores.
bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Deportivo Alavés envió oferta formal por el pase de Kevin Zenón: todos los detalles

jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

Lee también
Horacio Pagani reveló que Grondona frustró que Passarella sea DT de Boca: “No quería a Bianchi en la Selección”
Fútbol Argentino

Horacio Pagani reveló que Grondona frustró que Passarella sea DT de Boca: “No quería a Bianchi en la Selección”

Franco Mastantuono la tiene complicada para el Mundial por las decisiones del Real Madrid
Selección Argentina

Franco Mastantuono la tiene complicada para el Mundial por las decisiones del Real Madrid

Un 'europibe' que Argentina se disputa con Alemania se sumaría a un grande de Europa
Fútbol europeo

Un 'europibe' que Argentina se disputa con Alemania se sumaría a un grande de Europa

Por qué no juega Luis Advíncula hoy en Alianza Lima vs. Independiente por la Serie Río de la Plata 2026
Fútbol Sudamericano

Por qué no juega Luis Advíncula hoy en Alianza Lima vs. Independiente por la Serie Río de la Plata 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo