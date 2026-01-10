Un histórico jugador de la Selección Argentina estalló tras sufrir una estafa millonaria: “Gente perdió los ahorros de su vida”

Mientras planifica el 2026 de Banfield, Pedro Troglio decidió hacer pública una complicada situación personal que le toca atravesar: fue víctima de una presunta estafa vinculada a la compra de departamentos “de pozo” en la ciudad de La Plata. El conflicto estalló luego de que la empresa constructora cambiara de dueños a finales del año pasado, momento en el que las obras se paralizaron y el dinero de los inversores desapareció con promesas incumplidas.

En una charla sincera con América TV, Troglio no solo expuso su caso, sino el drama que hay detrás. Se estima que hay cerca de 160 damnificados que se quedaron sin respuestas. Si bien el DT aclaró que su situación económica le permite amortiguar el golpe, se mostró dolido por la realidad de muchos otros que confiaron ciegamente: “Hay gente que perdió los ahorros de su vida. Yo puedo absorber la pérdida, pero otros están en situaciones límite“, explicó.

La denuncia, que Pedro presentó junto a su esposa, apunta directamente contra los administradores de los fideicomisos. Según su relato, todo se gestó en un ambiente de confianza. “Es una empresa que siempre trabajó en La Plata. Te invitan a una reunión de amigos… Son encantadores de serpientes y vos terminás entrando“, graficó el entrenador sobre cómo lo convencieron en un asado para invertir su dinero.

El DT del Taladro puso la firma y los dólares confiando en la palabra. Primero invirtió unos 64.000 dólares para entrar en un proyecto en el arranque de 2024. Después, mientras estaba dirigiendo en Honduras, giró otros 93.000 dólares a una cuenta en Estados Unidos porque los administradores le comentaron que era lo mejor para avanzar.

El problema se dio cuando los retornos mensuales que le prometieron se cortaron de golpe a fines del 2025 y las obras en La Plata se frenaron. Cuando fue a pedir explicaciones, del otro lado solo hubo silencio. “En octubre dejaron de pagar la renta y encontramos que no pueden seguir adelante con departamentos que pagamos por anticipado”, sostuvo Troglio. Y, con bronca acumulada, agregó: “Era para ponerlo en la mesita de luz de lo simpático que era, y de golpe no te atiende más“.

Hoy, la causa avanza en distintas fiscalías de la Provincia de Buenos Aires, donde se busca unificar los expedientes de todos los estafados.

