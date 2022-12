A sus 82 años, debido a una enfermedad que lo tuvo a maltraer en los últimos meses, falleció Edson Arantes do Nascimento, Pelé, en San Pablo, donde permanecía internado.

Como es conocido, O Rei fue amigo de Diego Maradona, quien fue el que lo acercó a Boca, uno de los clubes más importantes del fútbol argentino. "Con Boca tuve una relación casi amorosa. El 'Dale Booo' puede impulsar a cualquier jugador del mundo a las mayores hazañas", dijo en 1981, cuando el Xeneize ganó el Metropolitano de la mano del Pelusa.

La 10, que fue utilizada por Diego, fue enviada para Pelé, que la usó para una nota con la Revista El Gráfico, en la que dijo: "Quiero a Boca, a sus colores y a su gente”. 20 años después, en una entrevista en el 2001, elogió a La Bombonera: "El jugador de Boca que no llega a estremecerse con el estímulo de su hinchada está enfermo o ejerce una profesión equivocada. Para el primer caso lo que corresponde es ir al médico y para el segundo no existe otra solución que dejar el fútbol".

En el estadio de Boca, Pelé jugó en 5 oportunidades. En una de ellas, reconoció: "Me trataron mal y me hicieron muchos foules... Si yo me dejara llevar por eso, no admiraría como admiro a su hinchada", y agregó, en diálogo con Clarin en 1978: "Algunas de mis mayores emociones, como jugador y como hombre, las viví en la Argentina, en la Bombonera y en La Boca".

Durante la década de 1960, el presidente de Boca, Alberto J. Armando le propuso: "Me gustaría traerlo, tenerlo al lado de Valentim". Finalmente, no prosperó su llegada. En 1999, declaró al respecto: “No importa, sólo vale recordar cómo me sentí en ese instante, pensando que recibiría el aliento de aquella inmensa masa humana gritando mi nombre".

El posteo de Boca despidiendo a O Rei