Jorge Sampaoli se peleó en el Clásico Mineiro y fue humillado por el DT rival: “Enano”

El clásico que finalizó en empate 1-1 entre América MG y Atlético Mineiro por el Campeonato Estadual incluyó un escándalo entre los entrenadores Alberto Valentim y Jorge Sampaoli que obligó a que interviniera la seguridad del evento para evitar que la pelea que cruzó insultos y provocaciones pasara a mayores.

Todo comenzó después que a instancias del VAR se anulara un gol del equipo que conduce el DT argentino, quien inició una protesta que replicaron también sus jugadores dentro del terreno de juego. Según Lance, el entrenador local le recriminó entonces que regresara al área delimitada y lo mandó a callar haciendo por primera vez con su mano un gesto que aludía a su baja estatura.

Esto desató la furia de Sampaoli, que le respondió de manera vehemente. Ya para el entretiempo, los entrenadores continuaron con su disputa personal y las cámaras de la transmisión mostraron desencajado al ex entrenador de las selecciones de Chile y Argentina, así como a Valentim llamarlo “enano” y repetirse en los gestos alusivos a su estatura.

La tensión fue en escalada y derivó también en cruces, recriminaciones y empujones entre los futbolistas de ambos equipos. Pablo Fernández, miembro del cuerpo técnico de Sampaoli, se fue expulsado producto de la pelea que se generó entre los integrantes de ambos bancos.

Felipe Melo aconsejó a Sampaoli

Aunque Jorge Sampaoli pareció ser el principal agredido, el siempre polémico Felipe Melo, quien decidió retirarse el año pasado, utilizó sus redes sociales para aconsejar al DT argentino que en lugar de pelear debía preocuparse en hacer jugar mejor a su equipo.

“No puedo evitar hacer un comentario sobre Atlético Mineiro y Sampaoli. Atlético Mineiro, que tiene un plantel fuerte y hasta ahora no pudo demostrar el futbol que todo el mundo espera, principalmente yo. Sampaoli, deja de pelear un poco y empezá a concentrarte en los entrenamientos del equipo“, comenzó diciendo el tres veces campeón de Copa Libertadores.

Y continuó: Muchas peleas, querés pelear con todos. El partido terminó y querés pelear con el árbitro. Tenés noventa minutos para intentar ganar el partido, no ganás y querés pelear con el árbitro, con el entrenador rival… Demostrá el gran entrenador que sos. No actúes así porque sos un gran entrenador. Deja de pelear un poco, hacé que el Atlético Mineiro juegue al fútbol, que es lo que esperamos”.

