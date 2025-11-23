Tras perder la final de la Copa Sudamericana ante Lanús, Jorge Sampaoli tuvo un mal gesto y lo destrozaron en las redes sociales: “El peor argentino vivo”

Tras igualar 0 a 0 en los 120 minutos reglamentarios, con Nahuel Losada como la gran figura, Lanús venció 5 a 4 a Atlético Mineiro en la definición por penales y de esta manera se consagró campeón de la Copa Conmebol Sudamericana por segunda vez en su historia.

En la entrega protocolaria de las medallas al subcampeón, el entrenador del Atlético Mineiro, Jorge Sampaoli, tuvo un mal gesto que se viralizó en las redes sociales y generaron muchas críticas para el ex DT de la Selección Argentina, quien no pudo volver a ganar la Sudamericana.

Es que, cuando recibió la medalla por el subcampeonato a manos del presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, el entrenador argentino inmediatamente se la sacó, ya que no la quería tener puesta. Esto generó el enojo de los usuarios en las redes sociales, quienes lo criticaron.

“No sé qué quiso demostrar”, “Payaso”, “Insoportable perdedor”, “Mal ejemplo, mal tipo”, “Ridículo”, “El peor argentino vivo, se festeja su desgracia”, “Que fantasma este”, “Siempre intentando llamar la atención”, fueron algunas de las críticas para el entrenador del Atlético Mineiro.

Por otro lado, una vez que Losada le tapó el penal a Vitor para darle la segunda, una cámara ponchó la reacción del entrenador oriundo de Casilda y su cara fue de resignación y sorpresa, junto a una clara muestra de frustración por no conseguir la segunda Copa Sudamericana de su carrera.

Jorge Sampaoli habló tras la derrota de su equipo

Así lo manifestó en la conferencia de prensa posterior al encuentro con los granates: “Yo creo que el equipo dio lo máximo que pudo y no le alcanzó. Nos cuesta entender cómo el equipo no ganó la final. Nos faltó contundencia. No aprovechamos las chances que tuvimos ante un rival que prácticamente no inquietó nunca”.

En esa misma línea, con clara desazón por el marcador final, Sampaoli apuntó: “El fútbol es así, pero hoy si habría un ganador, seguramente sería Atlético Mineiro. Tendría que haber sido otro el resultado. Este resultado no refleja lo que ocurrió en el juego. Tengo que felicitar a Lanús”.

Para cerrar, el extécnico de la Selección Argentina y del combinado chileno, remarcó que piensa seguir en su cargo en el Atlético Mineiro (lleva 19 partidos, con los que acumula 6 victorias, 6 derrotas y 7 empates): “Quiero hacer un proyecto a largo plazo en este club”.

Las críticas a Jorge Sampaoli

