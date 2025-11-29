Sampaoli amenaza los planes de Di María: la figura de Rosario Central que quiere para Atlético Mineiro en 2026

Tras quedar eliminado del Clausura, pero con el título de liga bajo el brazo, Rosario Central ya puso en marcha la planificación para un 2026 que será fuerte, con la presencia de Ángel Di María y la Copa Libertadores en el horizonte. Sin embargo, en ese trabajo ya encontró un obstáculo inesperado con sello brasileño. Es que los rumores que llegan desde Belo Horizonte encendieron las alarmas en Arroyito: Atlético Mineiro quiere a Alejo Véliz.

Pese al deseo del Canalla de seguir contando con su figura en ataque, que se encuentra cedido desde el Tottenham hasta junio de 2026, sus planes se toparían con el pedido de un viejo conocido del fútbol argentino: Jorge Sampaoli.

Según informó Bolavip Brasil, el delantero de 22 años se encuentra en la carpeta del oriundo de Casilda, que busca resarcirse tras la reciente derrota en la final de la Copa Sudamericana ante Lanús. Por eso, habría solicitado a la dirigencia del Mineiro el fichaje de Véliz como prioridad para mejorar el desempeño del equipo, que el próximo año deberá conformarse con disputar la Sudamericana.

Por el momento, todo se mantiene en un contacto inicial del Galo con el entorno del jugador, en lo que se presenta como una negociación sumamente complicada. Es que la identificación de Véliz con Central, sumado a los factores Di María y la Copa Libertadores, pesan fuertemente en la balanza, siendo la capacidad económica la única ventaja que sacaría el club brasileño en la ecuación.

Alejo Véliz, en la mira de Atlético Mineiro para 2026 (Getty Images).

Además, si el Galo decide ir a fondo, deberá sumergirse en una gestión que exige un acuerdo a tres puntas. En caso de recibir el hipotético visto bueno del jugador, necesitaría llegar a un acuerdo con Tottenham para luego romper el préstamo actual de Véliz con Central, cuestión que suena impensada en Rosario. Incluso, lo más probable es que el Canalla aspire a estirar la estadía del delantero, al menos, hasta fines del próximo año.

Vale recordar que el atacante regresó al fútbol argentino en el anterior mercado de pases, en búsqueda de recuperar su mejor versión, luego de escasas oportunidades en el fútbol europeo con las camisetas de Tottenham, Espanyol y Sevilla. Y lo consiguió. En su primer semestre sumó cinco goles y una asistencia en 16 partidos, volviendo a revalorizarse y convertirse en un nombre que no pasa desapercibido en varios equipos. Pero su deseo final sería seguir abrazándose con Di María en el Gigante de Arroyito.

