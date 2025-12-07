Es tendencia:
Sampaoli puede ayudar a River a cerrar su primer refuerzo: los motivos

El Millonario sigue de cerca a un jugador de Atlético Mineiro que tiene al argentino como director técnico.

No hay tiempo de descanso para Marcelo Gallardo y la dirigencia de River. Mientras el plantel goza de unos días de licencia antes de volver a los trabajos, el Muñeco y los encargados del fútbol del club ya trabajan en la conformación del plantel para el 2026. Los puestos a reforzar son: lateral izquierdo, volante central, volante creativo y delantero de área.

Entre los volantes centrales aparece el nombre de Fausto Vera, que actualmente se desempeña en Atlético Mineiro y en River ya sonó en varios mercados de pases. El Galo pretende entre 4 y 5 millones de dólares por su pase, pero en Núñez consideran un poco elevado el monto y por eso buscarán negociar.

Inclusive, tendrán una herramienta importante y es que, según pudo saber Bolavip, Atlético Mineiro -que tiene a Jorge Sampaoli como entrenador- busca desprenderse del futbolista y eso ayudaría a River a negociar por un precio menor.

El mercado es largo y todavía ni siquiera terminó el Brasileirao, pero se estima que habrá negociaciones en los próximos días, una vez que el Galo ya culmine su año futbolístico. Cabe destacar que los de Sampaoli se encuentran en el puesto 13 a falta de una jornada para el cierre del torneo y podrían clasificar a la Sudamericana o quedarse sin nada.

Ascacibar, el otro volante central que quiere River

Otro de los jugadores que interesa en River para reforzar la mitad de la cancha es Santiago Ascacibar. Estudiantes de La Plata sigue con vida en el Torneo Clausura -el próximo lunes juega la semifinal ante Gimnasia- y por eso todavía no hubo negociaciones formales, pero Bolavip pudo saber que las habrá una vez que el equipo de Eduardo Domínguez termine su participación en el torneo.

DATOS CLAVE

  • Marcelo Gallardo y River buscan refuerzos para 2026 en lateral izquierdo, volante central, creativo y delantero de área.
  • River tiene interés en el volante central Fausto Vera, por quien Atlético Mineiro pide entre 4 y 5 millones de dólares.
  • Otro jugador que interesa a River es Santiago Ascacibar, volante de Estudiantes de La Plata.
