Es tendencia:
logotipo del encabezado
Lanús Campeón

Jorge Sampaoli se desquitó con Lanús tras perder la Final de la Copa Sudamericana

El entrenador del elenco brasileño expresó que le pareció injusto el resultado de la Final de la Copa Sudamericana.

Por Germán Carrara

Seguí a Bolavip en Google!
Jorge Sampaoli dijo que la Final de la Copa Sudamericana 2025 la mereció ganar Atlético Mineiro y no Lanús.
Jorge Sampaoli dijo que la Final de la Copa Sudamericana 2025 la mereció ganar Atlético Mineiro y no Lanús.

Lanús se quedó con la segunda Copa Sudamericana de su historia. Tras empatar 0 a 0 con Atlético Mineiro tanto en los 90 minutos regulares como en los 30 del alargue, venció al conjunto brasileño por 5 a 4 en tanda de lanzamientos desde el punto del penal y, de esta manera, se quedó con la edición 2025, la cual añade la que le ganó a Ponte Preta en 2013.

Al respecto, el que lógicamente no quedó conforme fue Jorge Sampaoli, entrenador del conjunto galo. Para él, los que reunieron más méritos a lo largo del partido en el campo de juego del Estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción, Paraguay, para hacerse con el título, fueron sus dirigidos.

Así lo manifestó en la conferencia de prensa posterior al encuentro con los granates: “Yo creo que el equipo dio lo máximo que pudo y no le alcanzó. Nos cuesta entender cómo el equipo no ganó la final. Nos faltó contundencia. No aprovechamos las chances que tuvimos ante un rival que prácticamente no inquietó nunca”.

En esa misma línea, con clara desazón por el marcador final, Sampaoli apuntó: “El fútbol es así, pero hoy si habría un ganador, seguramente sería Atlético Mineiro. Tendría que haber sido otro el resultado. Este resultado no refleja lo que ocurrió en el juego. Tengo que felicitar a Lanús”.

Para cerrar, el extécnico de la Selección Argentina y del combinado chileno, remarcó que piensa seguir en su cargo en el Atlético Mineiro (lleva 19 partidos, con los que acumula 6 victorias, 6 derrotas y 7 empates): “Quiero hacer un proyecto a largo plazo en este club”.

Lanús jugará la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana

Con el triunfo ante Atlético Mineiro, Lanús se consagró campeón de la Copa Sudamericana y de esta manera garantizó su participación en las ediciones del año que viene de la Copa Libertadores y de la Recopa Sudamericana (en esta última espera rival, que saldrá de la Final de la Copa Libertadores 2025 que disputarán Palmeiras y Flamengo el próximo sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima).

Publicidad
Insólita equivocación de Conmebol en plena consagración de Lanús en la Copa Sudamericana

ver también

Insólita equivocación de Conmebol en plena consagración de Lanús en la Copa Sudamericana

Además de River, el otro equipo del fútbol argentino que se favorece del título de Lanús en la Copa Sudamericana

ver también

Además de River, el otro equipo del fútbol argentino que se favorece del título de Lanús en la Copa Sudamericana

En síntesis

  • El entrenador Jorge Sampaoli dijo que el resultado de la final ante Lanús fue injusto.
  • Sampaoli expresó que su equipo, Atlético Mineiro, mereció ganar la final por méritos en el juego.
  • Tras ganar, Lanús participará en la Copa Libertadores y Recopa Sudamericana del próximo año.
germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"A pesar de la mala comunicación de AFA, es justo que Rosario Central tenga el título de campeón"

ggrova
german garcía grova

Las dos finales a las que clasificó Rosario Central tras ser campeón de la tabla anual: quiénes serán sus rivales

Lee también
Jugó para Italia pero casi va al Mundial con Sampaoli: "En Argentina no era conocido, era difícil decirles que no"
Entrevista

Jugó para Italia pero casi va al Mundial con Sampaoli: "En Argentina no era conocido, era difícil decirles que no"

La reacción de los hinchas de Atlético Mineiro tras la llegada de Jorge Sampaoli: “Ego y aura”
Fútbol Sudamericano

La reacción de los hinchas de Atlético Mineiro tras la llegada de Jorge Sampaoli: “Ego y aura”

El sorpresivo DT argentino que le ganó la pulseada a Sampaoli y dirigirá al Santos de Neymar
Fútbol Sudamericano

El sorpresivo DT argentino que le ganó la pulseada a Sampaoli y dirigirá al Santos de Neymar

Insólita equivocación de Conmebol en plena consagración de Lanús en la Copa Sudamericana
Copa Sudamericana

Insólita equivocación de Conmebol en plena consagración de Lanús en la Copa Sudamericana

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo