Jorge Sampaoli se desquitó con Lanús tras perder la Final de la Copa Sudamericana

Lanús se quedó con la segunda Copa Sudamericana de su historia. Tras empatar 0 a 0 con Atlético Mineiro tanto en los 90 minutos regulares como en los 30 del alargue, venció al conjunto brasileño por 5 a 4 en tanda de lanzamientos desde el punto del penal y, de esta manera, se quedó con la edición 2025, la cual añade la que le ganó a Ponte Preta en 2013.

Al respecto, el que lógicamente no quedó conforme fue Jorge Sampaoli, entrenador del conjunto galo. Para él, los que reunieron más méritos a lo largo del partido en el campo de juego del Estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción, Paraguay, para hacerse con el título, fueron sus dirigidos.

Así lo manifestó en la conferencia de prensa posterior al encuentro con los granates: “Yo creo que el equipo dio lo máximo que pudo y no le alcanzó. Nos cuesta entender cómo el equipo no ganó la final. Nos faltó contundencia. No aprovechamos las chances que tuvimos ante un rival que prácticamente no inquietó nunca”.

En esa misma línea, con clara desazón por el marcador final, Sampaoli apuntó: “El fútbol es así, pero hoy si habría un ganador, seguramente sería Atlético Mineiro. Tendría que haber sido otro el resultado. Este resultado no refleja lo que ocurrió en el juego. Tengo que felicitar a Lanús”.

Para cerrar, el extécnico de la Selección Argentina y del combinado chileno, remarcó que piensa seguir en su cargo en el Atlético Mineiro (lleva 19 partidos, con los que acumula 6 victorias, 6 derrotas y 7 empates): “Quiero hacer un proyecto a largo plazo en este club”.

Lanús jugará la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana

Con el triunfo ante Atlético Mineiro, Lanús se consagró campeón de la Copa Sudamericana y de esta manera garantizó su participación en las ediciones del año que viene de la Copa Libertadores y de la Recopa Sudamericana (en esta última espera rival, que saldrá de la Final de la Copa Libertadores 2025 que disputarán Palmeiras y Flamengo el próximo sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima).

