Jugó en Manchester City y Porto, ganó 9 títulos en Europa y será refuerzo de un equipo boliviano

El defensor francés Eliaquim Mangala tiene todo arreglado para ser refuerzo de Oriente Petrolero.

Por Marco D'arcangelo

Eliaquim Mangala en su paso por Manchester City.
© GettyEliaquim Mangala en su paso por Manchester City.

A la espera del inicio de las competiciones locales restantes, el fútbol sudamericano continúa con el curso del mercado de pases, en el que como en todos los años, tiene distintas sorpresas con fichajes de futbolistas que llegan a clubes impensados. 

En esta oportunidad la sorpresa la dio Oriente Petrolero, histórico equipo de Bolivia, y que tuvo a Ricardo Centurión en la temporada 2025, ya que está cerca de cerrar el fichaje de Eliaquim Mangala, defensor central francés de 34 años que tuvo pasos por Manchester City y Porto

Mangala llegará en condición de libre al elenco boliviano luego de estar los últimos seis meses sin club tras quedar en libertad de acción al no renovar su contrato con Estoril. En los próximos días llegará al país sudamericano para realizar la revisión médica y firmar su contrato. 

En sus redes sociales, Oriente Petrolero ya dio indicios de la llegada del francés que fue convocado para el Mundial de Brasil 2014, debido a que publicó un posteo con los palmarés del futbolista en Europa, más la palabra “arrivant” (llegando en francés), y una bandera de Francia. 

El posteo de Oriente Petrolero por la llegada de Mangala.

De esta manera, Mangala tendrá su primera experiencia en el fútbol sudamericano e intentará regresar a las canchas tras más de seis meses de inactividad. El último partido que disputó fue el 19 de abril de 2025, en la derrota de su equipo por 2 a 0 frente a Sporting Braga.

Cabe destacar que a lo largo de su carrera el defensor central de 34 años cosechó 9 títulos. Entre ellos se destacan una Premier League con Manchester City y dos ligas de Portugal con Porto. Además, el elenco inglés llegó a pagar 45 millones de euros para quedarse con su ficha. 

Los números de Eliaquim Mangala en la última temporada

Con la camiseta de Estoril, el defensor central francés disputó un total de 9 partidos, en los que no convirtió goles ni aportó asistencias. Además, recibió cuatro tarjetas amarillas y no fue expulsado en los 419 minutos que estuvo en cancha. 

En síntesis

  • Oriente Petrolero está cerca de fichar al defensor francés Eliaquim Mangala como jugador libre.
  • Eliaquim Mangala llega tras seis meses de inactividad y nueve títulos ganados en Europa.
  • El futbolista de 34 años disputó su último partido oficial el 19 de abril de 2025.
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

