Gallardo le dio la 10 de River, jugó en Europa y ahora enfrentará a Messi en su nuevo club

A los 30 años, volverá a jugar la Copa Libertadores. Y tendrá la chance de vestir la camiseta de un grande, esta vez de Ecuador. Tomás Martínez dejó el Melgar luego de tres temporadas para convertirse en uno de los refuerzos claves del Barcelona ecuatoriano, el octavo equipo en su carrera. Y de yapa, en los próximos días se enfrentará nada menos que ante el Inter Miami, en un amistoso.

Martínez ya está de pretemporada con el Barcelona. Foto Barcelona SC.

“Hermoso, Leo Messi es espectacular para nosotros, es nuestra bandera. Falta poco para el Mundial, él también se va a ir preparando y para nosotros también es bueno jugar estos amistosos para medirnos con estos grandísimos jugadores. Él es el mejor del mundo hace ya muchísimo tiempo y es un honor poder enfrentarlo”, dijo en sus primeras declaraciones en suelo ecuatoriano, tras firmar su contrato y sumarse a la pretemporada.

El partido ante el Inter Miami será el próximo 7 de febrero de 2026 en el Estadio Monumental. Un amistoso en el que el club viene trabajando desde hace dos años y que finalmente se cristalizará en este 2026. “Messi será el presidente de esta experiencia y ellos vienen como campeones de la MLS. También estamos gestionando que Beckham pueda verlo en la suite presidencial”, dijo Daniel Molina, empresario organizador, cuando se confirmó la fecha.

“Equipos como Barcelona de Ecuador son clubes que compiten a alto nivel en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, y es importante para nosotros enfrentarlos”, dijo Javier Mascherano palpitando este partido, que no tendrá ninguna relación con la famosa Noche Amarilla en la que el club siempre presenta sus refuerzos y da inicio a la temporada, que será el 31 de enero.

Para Tomi no será el único partido trascendental en este 2026. El 25 de febrero se enfrentará a Argentinos Juniors en busca de meterse en la Fase 3 de la clasificación a la Copa Libertadores. “A Argentinos lo conozco, he tenido a Nico Diez con Beccacece en 2021; obviamente llegarán con más rodaje, pero vamos por la clasificación, como todos sabemos es el partido más importante y es el primero, el de ida y vuelta como para meternos en la Copa”, dijo el volante.

El Bicho de la Paternal viene de ser eliminado de la Copa Argentina en los penales ante Midland, en los 32avos de final de la competencia.

Un pasado Millonario

Con Teo Gutiérrez en River. Foto IG.

Con pasado en las inferiores de River, Martínez debutó en el equipo de la mano de Ramón Díaz, en el 2013. Primero, en un amistoso de verano. Esta es la oportunidad que esperé toda mi vida. Todos los chicos soñamos con llegar y debutar en Primera. A mí se me va a dar a los 17 años. Estoy muy orgulloso. Quiero demostrarme y demostrarle a Ramón Díaz que puedo ser el 10 de River“, dijo en aquel entonces.

“Soy hincha de River gracias a mi abuela, con la que viví de chico. En esa época ganamos títulos con Ramón como DT. Por eso vivo esta experiencia con mayor intensidad”, contó en aquel entonces. También confesó que su papá es hincha de Boca.

Pese a aquel promisorio debut, no tuvo demasiadas chances con el Pelado. Bajó a Reserva y sumó pocos minutos. Pero apareció en su vida Marcelo Gallardo y empezó a jugar más. Sí, hasta para la Copa Sudamericana 2014, en la que River se consagró campeón, Tomás usó nada menos que la camiseta número 10 (en el torneo siempre usó la 30).

“Obviamente no le cierro las puertas a River. Sé lo que es el club, vivencié eso desde chico. Me encantaría volver en algún momento al club. Hoy estoy mucho más preparado“, le dijo a Bolavip en el 2023.

Tras su salida de River a préstamo para jugar en el Tenerife, tuvo la chance de ponerse la camiseta de la Selección: jugó el Sudamericano Sub 20 (fue campeón) y el Mundial de la categoría en el 2015, siendo titular en los tres partidos que jugó el equipo de Humbertito Grondona, eliminado en la fase de grupos.

Con la 10 de la Selección. Ganó el Sudamericano Sub 20 del 2015. Foto IG.

Jugó 14 partidos en la Segunda División de España, en Tererife, y, a su regreso al Millonario fue cedido nuevamente, pero esta vez a Defensa y Justicia, logrando su segundo título: la Recopa Sudamericana. Su siguiente destino fue el Sporting Braga, donde tuvo pocas chances (jugó más en el equipo B), pero al menos se dio el gusto de debutar en la Europa League.

Todavía le quedaba lugar en el pasaporte para sumar un par de sellos más. Tras su salida de Portugal, se fue a Estados Unidos, donde recuperó algo de aquel brillo perdido. Con el Houston Dynamo logró la Copa US Open en 2018 y estuvo cerca de alcanzar los 100 partidos oficiales con esa camiseta, la primera vez que logró tener continuidad.

Regresó a la Argentina para jugar en Aldosivi y luego se fue al Melgar de Perú, el equipo en el que más minutos sumó hasta ahora. En el 2023, su primera temporada, disputó la fase de Grupos de la Sudamericana (compartió zona con Patronato), pero no pudo clasificarse para continuar en la competencia. El año pasado, se quedó afuera en el repechaje. Y tampoco pudo avanzar en la Sudamericana.

Estuvo tres años en el Melgar de Perú, el equipo donde más jugó. Foto IG.

Tras despedirse del Melgar con un sentido posteo en redes sociales, se sumó al Barcelona, donde espera pronto comenzar a desplegar su mejor fútbol y convertirse en el motor del equipo. “Eso de a poquito se va a ir dando, espero poder disfrutar, que sea un gran año que es lo más importante para todos nosotros. De ahí vamos a sacar las individualidades de cada uno en la cancha espero que me vayan viendo de a poquito”, aseguró.

Mientras se aclimata a la altura de Guayaquil, más allá de estar acostumbrado por la liga peruana, Martínez se mostró entusiasmado por la chance de jugar en un equipo grande de Ecuador: “Sabía que es un club gigante de América, juega Copa, es el más grande de Ecuador, así que muy feliz”.

El presente le sonríe a Martínez. Nueva camiseta, nuevos desafíos y un partido nada menos que ante Lionel Messi por delante.

