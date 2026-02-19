Es tendencia:
Quién es el árbitro de Lanús vs. Flamengo por la Recopa Sudamericana 2026

El encargado de impartir justicia esta noche será Alexis Herrera, un colegiado joven de 36 años con un importante recorrido internacional.

Por Joaquín Alis

Desde las 21:30 de este jueves 19 de febrero, Lanús y Flamengo se verán las caras por el partido de ida de la Recopa Sudamericana. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Ciudad de Lanús Nestor Díaz Pérez y contará con el arbitraje del internacional Alexis Herrera.

El venezolano de 36 años es FIFA desde 2017 y tiene un amplio recorrido en competiciones de Conmebol. Con participaciones en Libertadores, Sudamericana, Eliminatorias y Copa América.

Será la primera final internacional para Herrera, que hasta el momento solo impartió justicia en finales locales. Anteriormente, fue designado para juegos de semifinales o incluso un tercer y cuarto puesto.

El historial de Herrera con Lanús y Flamengo

Será la tercera vez para Alexis Herrera dirigiendo a Lanús, que tiene un saldo de 1 victoria, 1 empate y 1 derrota. La última vez fue en la semifinal de la Sudamericana 2026, donde decidió convalidar un gol del Granate ante U. de Chile pese al reclamo de una mano en el inicio de la jugada. En esa oportunidad, CONMEBOL respaldó al juez.

En el caso de Flamengo, fueron cinco partidos, con un saldo de 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. En 2020, dirigió al Mengao contra otro equipo argentino: el 1 a 1 ante Racing por la ida de los octavos de final de la Libertadores.

El equipo arbitral de Lanús vs. Flamengo

  • Árbitro: Alexis Herrera
  • Asistente 1: Jorge Urrego
  • Asistente 2: Lubin Torrealba
  • 4to árbitro: Yender Herrera
  • 5to árbitro: Erizon Nieto
  • VAR: Carlos Orbe
  • AVAR1: Christian Lescano
  • AVAR2: Franklin Congo
  • AVAR3: Angel Arteaga
Dónde ver Lanús vs. Flamengo

El encuentro entre Lanús y Flamengo, correspondiente a la ida de la Recopa Sudamericana, tendrá lugar en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez y se podrá ver por ESPN y Disney+.

