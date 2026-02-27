Otro argentino suspendido por arreglar partidos: seis años y nueve meses afuera y 40.000 dólares de multa

Seis años y nueve meses afuera de los courts. Este viernes, la Argentina Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) confirmó la suspensión para el argentino Leonardo Aboian, quien además deberá abonar una multa de 40.000 dólares tras haber admitido 30 infracciones al Programa Anticorrupción del Tenis (TACP), según se informó a través de un comunicado.

Aboian tiene 19 títulos de dobles de la ITF. AAT.

En octubre del 2025, el tenista de 27 años había recibido una suspensión para jugar, entrenar o asistir a cualquier partido de tenis por sospechas de corrupción. Ese mismo año, en abril, había alcanzado su mejor ranking ATP, llegando a estar 229° en la clasificación de dobles (hoy figura 997° en singles y 648 en dobles). “Existe una posibilidad de que la persona mencionada haya cometido una ofensa grave y, si no se le suspendiera de forma provisional, la integridad del tenis podría verse comprometida”, explicaron en aquel momento.

Lo último que había llegado a jugar oficialmente fue el Challenger de Villa María, Córdoba. En singles había sido eliminado en el segundo partido de qualy ante Facundo Bagnis y en dobles quedó eliminado en primera ronda del cuadro principal.

“Aboian admitió haber amañado ocho de sus propios partidos individuales y dobles en el ITF World Tennis Tour y el ATP Challenger entre 2018 y 2025. El jugador admitió todos los cargos de la ITIA, incluidos facilitar apuestas, manipular el resultado de eventos, recibir pago por no hacer su mejor esfuerzo y no informar sobre enfoques corruptos”, dice el comunicado.

Su último torneo fue en Villa María, en el 2025. AAT.

Publicidad

Publicidad

De esta manera, el argentino aceptó una sanción acordada con la ITIA y renunció a su derecho a una audiencia ante un Oficial de Audiencias Anticorrupción (AHO) independiente.

El tiempo que ya estuvo suspendido, desde septiembre del 2025 se le tomará en cuenta para la nueva sanción, por lo que estará afuera de los courts recién el 18 de junio del 2032, por lo que tendrá cerca de 34 años. Durante ese tiempo, al igual que durante el 2025, tendrá prohibido jugar, entrenar o asistir a cualquier evento de tenis autorizado por los miembros de la ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon y USTA) o cualquier asociación nacional.

Su carrera

Tiene tres títulos en singles a nivel ITF, todos en El Cairo (2021 y 2022). En dobles, sumó nada menos que 19, entre el 2019 y el 2025. Compartió cancha con varios jugadores, aunque su último triunfo fue en Santiago, en septiembre del año pasado (había logrado el mismo torneo en el 2024) y en compañía de Ignacio Monzón, poco antes de la suspensión.

Publicidad

Publicidad

Antecedentes

Hace apenas unos días, la ITIA había informado sobre la suspensión de otro tenista argentino: Hernán Casanova, de 32 años (397° ATP) fue suspendido por dos meses al admitir sus apuestas en numerosos partidos de tenis ajenos, es decir, en los que no jugó. Lo hizo entre 2023 y 2025, incumpliendo lo que indica el reglamento. Además, admitió no haber denunciado un intento de soborno.

En los últimos años, fueron varios los argentinos que recibieron sanciones por esta razón. Los casos más conocidos en el país fueron los de Federico Coria (dos meses en total y 5.000 dólares de multa) y de Nicolás Kicker (una pena de dos años y ocho meses y 25.000 dólares). Pero son varios más los que han recibido sanciones y también se conocieron casos de amenazas a jugadores de parte de apostadores.