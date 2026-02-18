A lo largo de las últimas semanas, sobre todo cuando todo parecía que el pase de Cristian Medina hacia Botafogo quedaba en la nada, de la mano de los agentes que manejan su carrera, se redoblaron los esfuerzos y volvieron a conversar con los brasileños para poder llegar a un acuerdo.

El ex mediocampista de Boca, que se marchó por la cláusula de rescisión luego de estar colgado por una decisión dirigencial, llegó gratis a Estudiantes de La Plata, donde logró dos títulos. Pero ahora, de la mano de Foster Gillett emigra hacia el fútbol brasileño.

Medina se encontraba a préstamo en el Pincha, pero hasta diciembre de 2029. Sin embargo, para emigrar, rescidió su contrato y el empresario inglés que es dueño de la ficha del futbolista de 23 años nacido en Moreno, abona 100.000 dólares.

La operación con los cariocas, según pudo confirmar BOLAVIP, es por medio de un préstamo por un año con opción de compra por el 50% de la ficha. Y en el caso de que lo adquieran de forma definitiva, firmará por los próximos cuatro años.

Cristian Medina deja Estudiantes para emigrar a Botafogo. (Getty Images)

Entre el domingo y el lunes, desembarcará en Río de Janeiro. Pero ya lo hará con ciertas complicaciones: no podrá disputar la Copa Libertadores. Debido a que el Fogão está en la fase preliminar, que ya tuvo el cierre de la inscripción de las listas de buena fe, deberá esperar a que accedan a la fase de grupos para tener acción en el certamen más importante del continente.

Publicidad

Publicidad

Las estadísticas de Cristian Medina en Estudiantes de La Plata

ver también El hostil recibimiento de La Bombonera a Cristian Medina en Boca vs. Estudiantes: “El que no salta es un traidor”

ver también Eduardo Domínguez respaldó a Medina luego de ser insultado por los hinchas de Boca

Desde que se puso la camiseta de Estudiantes de La Plata, fueron 48 partidos los que afrontó Cristian Medina: no anotó goles y aportó tres asistencias. Además, disputó un total de 3.524 minutos en el campo de juego.

DATOS CLAVES