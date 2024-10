Sin la presencia de Arturo Vidal, una de las grandes figuras que tiene Colo-Colo, Ricardo Gareca dio a conocer la lista de convocados para que la Chile enfrente a Brasil y Colombia por las Eliminatorias CONMEBOL con rumbo al Mundial de 2026, donde el combinado trasandino se encuentra en la novena posición de la tabla con 5 unidades y, por el momento, fuera de la zona de repechaje.

Luego de tener una gran serie de cuartos de final de la Copa Libertadores frente a River, pese a que los dirigidos por Jorge Almirón fueron eliminados, el King fue consultado por la confección de la nómina de convocados para los durísimos compromisos que deberán afrontar en octubre, y no aparecen jugadores como Ben Brereton Díaz, Mauricio Isla y Felipe Mora. Pero tampoco otros experimentados.

“Si yo digo lo que pienso, me van a matar. ¿Por qué algunos no dicen la verdad, o por qué no dicen lo que está pasando con la Selección? Eso me gustaría preguntarle a los periodistas. ¿Por qué no dicen qué está pasando con la Selección? ¿Por qué esperan que yo lo diga?”, disparó el ex mediocampista de FC Barcelona que, a sus 37 años, que no tiene acción con La Roja desde el 13 de septiembre de 2023 frente a Colombia. Y allí se produjo un ida y vuelta con el periodista que le pidió una opinión al respecto a la conformación de la lista.

“Pero para ti, incluso más allá de una cosa futbolística. ¿Te sorprende? Porque hiciste una buena llave contra River”, exclamó el cronista, a lo que Vidal retrucó: “¿A tí te sorprende que no esté?”. Sin intimidarse, el jornalista recogió el guante y exclamó que “futbolísticamente podrías haber estado, perfectamente”. Pero allí fue cuando el jugador de Colo-Colo amplió su crítica contra el entrenador argentino 66 años.

“Y aunque no esté futbolísticamente bien, yo, el Huaso… Lo digo yo porque no me gusta decir yo, pero lo voy a decir: Yo, el Huaso, Charly, no sé, Marcelo si está jugando, o los que estén activos, tienen que estar en la Selección porque la Selección nos necesita”, manifestó sin pelos en la lengua. A lo que añadió: “Claro, hay un entrenador que tiene otro proceso, pero ustedes no lo dicen. No te podés ir a enfrentar a Brasil con cualquier jugador. Es Brasil, Colombia… Te estás arriesgando a quedar afuera de otro mundial. ¿Cómo te vas a enfrentar a Brasil sin jugadores grandes? ¿Cómo el Huaso no va a estar en esta Selección si fue el último capitán? Eso es lo que molesta y ustedes no lo dicen. Lo dejan pasar, esperan que yo hable en Twitter, en Instagram, pero ustedes no dicen lo que realmente pasa con la Selección”. Para el futbolista chileno no hay jugadores con la espalda suficiente para el momento crucial que atraviesa el seleccionado, además de que no comparte para nada la elección de varios intérpretes. ¿Gareca le responderá?

Arturo Vidal criticó a Ricardo Gareca.

Los convocados de Chile para las Eliminatorias CONMEBOL

Arqueros : Brayan Cortés, Vicente Reyes y Lawrence Vigouroux.

: Brayan Cortés, Vicente Reyes y Lawrence Vigouroux. Defensores : Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Benjamín Kuscevic, Matías Zaldivia, Fabián Hormazábal, Felipe Loyola, Gabriel Suazo, Marcelo Morales y Thomas Galdames.

: Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Benjamín Kuscevic, Matías Zaldivia, Fabián Hormazábal, Felipe Loyola, Gabriel Suazo, Marcelo Morales y Thomas Galdames. Mediocampistas : Rodrigo Echeverría, Erick Pulgar, Marcelino Núñez, Williams Alarcón, Esteban Pavez y Diego Valdés.

: Rodrigo Echeverría, Erick Pulgar, Marcelino Núñez, Williams Alarcón, Esteban Pavez y Diego Valdés. Delanteros : Carlos Palacios, Darío Osorio, Víctor Dávila, Luciano Cabral, Eduardo Vargas, Maximiliano Guerrero, Gonzalo Tapia y Lucas Cepeda.

¿Cuándo juega Chile por las Eliminatorias CONMEBOL?