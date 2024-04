Con la Copa Libertadores en marcha, Palmeiras sorprendió a todos sus hinchas con una noticia inesperada. El Verdão, uno de los máximos candidatos a ganar el certamen continental, adelantó lo que será un refuerzo de lujo para la segunda mitad del 2024.

Se trata de Felipe Anderson, que actualmente está representando a Lazio en la Serie A. El delantero brasileño no llegó a un acuerdo para renovar su vínculo con el club romano y firmó un precontrato con el combinado paulista para unirse a partir del 1 de julio.

A través de sus redes sociales, Anderson confirmó su salida del equipo italiano: “Por respeto a la Lazio y a toda su gente que siempre me ha apoyado, comunico que no he llegado a un acuerdo para la renovación del contrato con el club y tomaré otro camino la próxima temporada. Siempre he demostrado con hechos mi profesionalidad y mi compromiso con la Lazio, por lo tanto aseguro que continuaré dedicándome hasta el último día de mi contrato para honrar esta camiseta. Gracias por todo“.

En paralelo, Palmeiras confirmó su contratación, que será hasta el 31 de diciembre de 2027. Así, el conjunto brasileño contará con un refuerzo de lujo en caso de afrontar la fase de eliminación directa de la Libertadores. Para ello, deberá avanzar en su grupo conformado por San Lorenzo, Liverpool e Independiente del Valle.

La carrera de Felipe Anderson

El brasileño la rompió en sus inicios con Santos y llegó a ganar la Copa Libertadores al lado de Neymar. Sus actuaciones lo llevaron por primera vez a Lazio a cambio de casi 8 millones de euros y allí comenzó una extensa aventura por el viejo continente.

Ya van más de 400 partidos en los que representó también a West Ham en la Premier League antes de regresar a Lazio, con un breve paso intermedio por Porto en la temporada 2020-21. A lo largo de su carrera ganó 5 títulos, incluyendo los Juegos Olímpicos de Río 2016.