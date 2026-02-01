Tras 10 años de estadía, Frank Fabra cerró a fin de año su pasaje por Boca Juniors. Aunque tuvo buenos períodos, el balance de su paso por el Xeneize fue negativo e incluso se fue resistido por los hinchas, con poca participación sobre el campo de juego en su etapa final.

Con el pase en su poder tras la finalización del contrato con el club de la Ribera, el lateral colombiano se dispuso a buscar nuevo equipo. Fabra, que cumplirá 35 años el 22 de febrero, no iba a poder igualar el gran salario que percibía en Boca. Por eso, tomó una decisión al respecto.

Según lo confirmado por Germán García Grova y Pipe Sierra, el futbolista cafetero se unirá a Deportivo Independiente Medellín, pero solamente con vínculo hasta el 30 de junio. Así, podrá buscar nuevas ofertas a mitad de año.

Será el segundo ciclo de Fabra en el combinado de Antioquia luego de un breve paso en 2015, antes de saltar al fútbol argentino. Allí disputó apenas 24 encuentros, con 1 gol y 2 asistencias en sus registros. Tendrá una importante misión en este regreso al club.

Fabra podría ser rival de Boca en la Libertadores

Independiente Medellín está clasificado para la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026. El combinado colombiano disputará la Fase 2 ante Liverpool de Uruguay entre el 17 y el 24 de febrero. De ganar esta llave, se asegurará competencia internacional este año.

Es que, de caer en la Fase 3 disputará la Copa Sudamericana, aunque el club aspira a estar en la fase de grupos de la Copa Libertadores. En la siguiente ronda enfrentaría al vencedor entre Guaraní y Universidad Católica de Ecuador o Juventud de las Piedras.

