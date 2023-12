Los fanáticos del Ultimate Team siempre buscan conseguir las mejores cartas y promociones para formar el mejor equipo posible dentro del juego. Por eso, EA SPORTS FC 24 presentará en estas semanas las mejores cartas que estarán disponibles hasta finales de enero.

Si bien muchos jugadores esperan por los TOTY (Team of the Year) para gastar sus monedas, en el EA SPORTS FC 24 nos encontraremos con algunas cartas más que destacadas durante el evento TOTGS (Team of the Group Stage), que podrían integrar tu equipo durante un buen tiempo.

El evento TOTGS está compuesto por cartas especiales y destacadas de los futbolistas que mejor rindieron durante la Fase de Grupos de las competiciones europeas (Champions League, Europa League y Conference League).

Cuatro jugadores superan la barrera de los 90 puntos de valoración, con las codiciadas cartas de Kylian Mbappé (93), Bukayo Saka (91), Antoine Griezmann (90) y Jamal Musiala (90) en esta línea.

Todas las cartas de la promoción TOTGS en el Ultimate Team del EA SPORTS FC 24

CHAMPIONS LEAGUE

DC – Kylian Mbappe > 93 (PSG/Francia)

ED – Bukayo Saka > 91 (Arsenal FC/Inglaterra)

MCO – Jamal Musiala > 90 (Bayern Múnich/Alemania)

DC – Antoine Griezmann > 90 (Atlético de Madrid/Francia)

LD – Joao Cancelo > 89 (FC Barcelona/Portugal)

MC – Jude Bellingham > 89 (Real Madrid CF/Inglaterra)

MC – Nicolo Barella > 89 (Inter de Milán/Italia)

DC – Rodrygo > 88 (Real Madrid/Brasil)

DC – Julián Álvarez > 88 (Manchester City/Argentina)

EI – Rafael Leao > 88 (AC Milan/Portugal)

DFC – Mats Hummels > 88 (Borussia Dortmund/Alemania)

EI – Phil Foden > 87 (Manchester City/Inglaterra)

DC – Mehdi Taremi > 87 (Porto/Irán)

PO – Nick Pope > 86 (Newcastle United/Inglaterra)

LI – David Raum > 86 (RB Leipzig/Alemania)

LD – Hakim Ziyech > 86 (Galatasaray/Marruecos)

MCD – Jerdy Schouten > 85 (PSV/Países Bajos)

EUROPA LEAGUE

DFD – Jonathan Clauss > 88 (Olympique Marsella/Francia)

DC – Victor Boniface > 87 (Bayer Leverkusen/Nigeria)

MC – Ryan Gravenberch > 86 (Liverpool/Paises Bajos)

CONFERENCE LEAGUE

DFC – Luca Ranieri > 85 (AS Fiorentina/Italia)

Así mismo, se podrá conseguir dentro de los Desafíos de Creación de Plantilla una carta de Harry Kane con 93 de valoración, que la convierten automáticamente en una de las mejores para un delantero centro en todo el juego.

Todas las cartas de la Promoción Héroes de UCL y UWCL

Junto a la promoción TOTGS, también ya se encuentran disponibles en sobres las cartas Héroes de la Champions League y la Champions League Femenina.

Las dos cartas más valiosas son las de Carlos Tévez, con 90 de valoración, que ya se puede ver por más de dos millones de monedas en los mercados, y la de Ramires, cuyos 87 puntos de valoración le valen para costar 1,5 millones en el mercado.

EQUIPO 1 DE HÉROES DE LA UCL – UWCL

MC: Nadine Kebler > 90 (GPFBL/Alemania)

MCO: Adebi Pelé > 90 (Ligue 1/Ghana)

DC: Carlos Tévez > 90 (Premier League/Argentina) 2millones

LI: Sonia Bompastor > 89 (D1 Arkema/Francia)

EI: Paulo Futre > 89 (Liga Portugal/Portugal)

DFC: Vincent Kompany > 89 (Premier League/Bélgica)

MCO: Jari Litmanen > 89 (Eredivisie/Finlandia)

MD: Ludovic Giuly > 88 (LA LIGA/Francia)

LD: Alex Scott > 88 (WSL/Inglaterra)

DC: Ole Gunnar Solskjaer > 88 (Premier League/Noruega)

SD: Nwankwo Kanu > 87 (Eredivisie/Nigeria)

MCD: Ramires > 87 (Premier League/Brasil) 1,5m

LI: John Riise > 87 (Premier League/Noruega)

Estas cartas estarán disponibles en sobres durante dos semanas y se irán liberando por partes, comenzando este viernes 15 de diciembre; y nuevas cartas se presentarán este domingo 17 y tanto viernes como domingo de la siguiente semana.

EA Sports FC 24 ya está disponible para consolas de actual y nueva generación así como para PC. ¡A jugar!

