Luego de una temporada complicada tanto a nivel económico como futbolístico, Independiente dio vuelta la página, y comandado por Carlos Tevez, se encuentra trabajando de cara a lo que será la pretemporada 2024, así como también en el próximo mercado de pases, en el que buscarán darle un salto de calidad al plantel para pelear por cosas importantes.

Referido a todo lo que vivió en su primer año de gestión y palpitando lo que vendrá, con las arcas del club un poco más tranquilas tras la colecta de Santiago Maratea, en Bolaviphablamos con Néstor Grindetti, el presidente del Rojo de Avellaneda, quien dio detalles al respecto.

“La colecta ha finalizado. Gracias a este instrumento pudimos cancelar una parte importante de la deuda que tenemos con el América de México y una porción de lo que le debíamos a Boca por Pablo Pérez. La relación con Santiago siempre fue de mucho respeto y somos agradecidos por lo que generó”, comentó al respecto de lo que fue la recordada colecta que hizo el influencer.

Además, hizo un balance general de lo que fue el primer año, en el que el equipo fue irregular y quedó en las puertas de la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional: “Creo que nuestro primer año de gestión tiene un aprobado como calificación. No comenzamos el año de la manera que hubiésemos querido deportivamente, nos costó encontrar el rumbo. Pero desde la llegada de Carlos Tevez, el equipo consolidó el camino hacia una mejora sustentable y esperamos ser protagonistas en las competencias que nos toca disputar el año que viene.

A nivel institucional y económico, hoy el club está muchísimo mejor que cuando llegamos. Estamos cumpliendo con nuestras obligaciones, los empleados están al día, levantamos 10 inhibiciones que nos impedían incorporar jugadores y resolvimos la convocatoria de acreedores después de 18 años. Además, generamos numerosos ingresos nuevos mediante la llegada de sponsors, la inscripción de casi 40.000 socios nuevos y un récord histórico de venta de abonos que nos posibilitó jugar todos los partidos de local a cancha llena”, agregó.

La llegada de Carlos Tevez a Independiente

“La verdad que sí, me sorprendió mucho. Uno tiene una imagen como jugador, como ídolo, pero no teníamos una imagen construida de su rol como entrenador. Ya desde la primera reunión nos dimos cuenta de su profesionalismo para trabajar. Es muy claro con los jugadores y maneja los mismos valores que pregonamos nosotros”, dijo al respecto sobre el entrenador que llegó a la institución con el objetivo de salvar al equipo del descenso, y que luego de cumplir con esa meta, renovó su contrato hasta el 2026.

El mercado de pases de Independiente

Tras las llegadas del defensor Adrián Sporle, el volante ofensivo Kevin Luna y los delanteros Gabriel Ávalos e Ignacio Maestro Puch, el presidente confesó que el mercado de pases sigue abierto, por lo que podrán llegar más refuerzos durante el transcurso de la pretemporada.

“El mercado sigue abierto. Estamos tratando de cumplir con los pedidos que nos hizo el entrenador para formar un equipo competitivo. Lo que no podemos hacer es comprometer el futuro económico del club y por eso, estamos negociando para que los jugadores que lleguen entren dentro de lo presupuestado”, comentó en diálogo con Bolavip.

La pretemporada del primer equipo

Una de las fuertes decisiones de Tevez para la pretemporada fue la de no llevar a muchos juveniles a pesar de su buen rendimiento en la Reserva, en la que ganaron la Copa de la Liga Profesional, y referido a esto, Grindetti explicó: “En primer lugar, son varios los juveniles que van a la pretemporada. Javier Ruiz y el Tata Martinez ya venían entrenando con primera pero son chicos y a ellos se suman Morro, Parmo, Santi López, Atencio, Tarzia… Nosotros como club tenemos un proyecto a largo plazo para el solidificar el desarrollo de nuestras divisiones juveniles”.

Y siguiendo por la misma línea, agregó: “Este proyecto está a cargo de Hugo Tocalli como Coordinador y del Dr. Enrique Prada, quién está a cargo del Departamento de Alto Rendimiento del club. Tévez tiene una excelente relación con ellos y en esta oportunidad, consideró que algunos chicos podían formar parte de la pretemporada. Para nosotros es muy importante también que la reserva haya salido campeona y seguramente varios de los chicos que participaron de ese equipo van a terminar teniendo rodaje en primera. No tenemos que apurar los procesos”.

Las SAD en el fútbol argentino

“Es una discusión de café por el momento. El Presidente de la Nación habilitó mediante DNU a que los clubes adopten la forma que decidan sus socios. Independiente es una asociación sin fines de lucro y lo va a seguir siendo, tal como indica nuestro estatuto”, dijo con respecto a la decisión de Javier Milei en un DNU, en el que le dio vía libre a los equipos para que si quieren puedan convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas.

Las críticas de Ducatenzeiler

Otro de los temas que tocó en la charla exclusiva con Bolavip el presidente del Rojo fueron las críticas del ex dirigente de Independiente, quien está en contra de la actual dirigencia y lo hace saber públicamente en el programa El Loco y El Cuerdo, junto a Flavio Azzaro. “Es la opinión de un ex presidente del club, que tuvo sus experiencias cuando estuvo a cargo y habla sobre lo que él vivió. No me genera nada ni me afecta”, opinó.

La actualidad de Independiente

“Es un club ordenado y estamos trabajando todos los días para volver al lugar que nunca tendríamos que haber dejado tanto en el plano local como a nivel internacional”, concluyó finalmente Grindetti sobre cómo está la situación actual de la institución.