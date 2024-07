Los Juegos Olímpicos París 2024 están en marcha y decenas de deportistas ya tuvieron el mérito de colgarse una medalla en el cuello para enorgullecer a sus países. Otros todavía tachan los días para esperar su momento de competir en el evento.

Por ejemplo, las pruebas de atletismo se llevarán a cabo a partir del 1 de agosto. Favour Ofili se encuentra en aquel grupo y, a la espera de su primera competencia, recibió una pésima noticia que atentó directamente contra su ilusión de sumar una presea.

La velocista nigeriana iba a representar a su país en los 100 metros llanos, pero un insólito error de las organizaciones de su país le quitarán la posibilidad de presentarse en una de las pruebas para las que viajó.

Ofili acusó al Comité Olímpico Nigeriano y a la Federación de Atletismo de aquel país de haber fallado al inscribirla para la prueba olímpica más veloz. Sin embargo, se la podrá ver sobre la pista en los 200 metros, de no mediar otro inconveniente.

El comunicado de Favour Ofili

“Con gran pesar me acaban de decir que no competiré en los 100 metros en estos Juegos Olímpicos. Clasifiqué, pero los de la FAN y del CON no ingresaron mi nombre. He trabajado durante 4 años para ganarme esta oportunidad. ¿Para qué… no poder inscribirme y competir en los Juegos Olímpicos porque la organización responsable no me inscribió?“.

“Recuerden que en los últimos Juegos Olímpicos no pude competir porque FAN, CNAD y CON no liberaron fondos para que los atletas en los EE. UU. fueran examinados, lo que hizo que 14 atletas de Nigeria no calificaran para competir. Ahora esto… Si las organizaciones no se hacen responsables de quitarme esta oportunidad, ¡Nunca se podrá confiar en ninguna de las organizaciones en el futuro!”.