Es campeón olímpico, se hizo un OnlyFans y ahora gana más dinero: "Me encanta"

El éxito de una medalla olímpica no siempre se ve reflejado en lo económico. Cada disciplina es un mundo y son muchos los deportistas que, pese a ser los mejores del mundo en lo que hacen, recurren a trabajos alternativos. Uno de ellos es Jack Laugher, un británico que además de competir en saltos ornamentales, vende contenido en OnlyFans.

“Al igual que la mayoría de los deportes olímpicos, no hay mucho dinero en los saltos“, aseguró el deportista de 29 años, que ganó medallas de oro, plata y bronce en sus participaciones en Rio 2016 y Tokio 2020. “Cuando era más joven, mi padre decía: ‘Si ganas una medalla de oro olímpica, eso vale un millón de libras’. Pero no es así. No se acerca ni por asomo a eso”, agregó.

Laugher no es el único en la disciplina en publicar fotos en la plataforma para adultos. De hecho, su compañero de equipo Noah Williams también optó por esta alternativa. “Todos hemos visto Wimbledon. El premio que se puede ganar es extraordinario. Si sales en la primera ronda, obtienes más de lo que gano en un año entero como deportista financiado“, argumentó.

“Ya tengo casi 30 años, estoy entre los tres mejores del mundo y gano 28 mil libras al año. Obviamente, es un salario muy bueno y con el que puedo vivir, pero no es un salario deportivo comúnmente percibido, por así decirlo. Así que trato de ganar dinero extra y haré lo que sea para conseguir un poco más”, explicó.

Jack Laughter tiene 3 medallas olímpicas en saltos ornamentales. (Foto: IMAGO)

De todas formas, el deportista no justifica su decisión de vender contenido solo con lo económico: “Siempre me ha gustado ser modelo. Mido unos 30 centímetros menos de lo que debería para ser un modelo de ropa interior. Me gusta presumir y eso es lo que hago, pero de esta manera puedo ganar algo de dinero y prepararme un poco mejor para el futuro”.

“He hecho otros trabajos secundarios. He hecho calendarios de modelaje de ropa interior. He hecho otras cosas para intentar ganar algo de dinero, básicamente”, reveló Laugher, que es consciente de que esto puede afectar su imagen para algunas personas: “Por supuesto que entiendo cómo se percibe, lo entiendo. Entiendo que la gente pueda verlo de forma negativa“.