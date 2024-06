Varios futbolistas que querían estar en los Juegos Olímpicos, no podrán estar debido a que sus clubes europeos decidieron no cederlos. ¿Con que nombres no podrá contar Javier Mascherano?

Se acerca el momento en que Javier Mascherano deberá presentar la lista de convocados de la Selección Argentina Sub 23 para los Juegos Olímpicos de París 2024. El técnico albiceleste mantiene algunas dudas debido a varios contratiempos con jugadores que no podrán estar debido a que no recibieron permisos de sus clubes para afrontar este torneo.

En las últimas horas, la Asociación del Fútbol Argentino recibió una notificación por parte del Brighton de Inglaterra en donde afirmaron que no cederán a Valentín Barco a los Juegos Olímpicos. Si bien buscarán un último intento para tratar de torcer esta postura, lo cierto es que el Colo no podría estar en París.

En el caso del lateral izquierdo, Brighton argumentó que lo cuentan para la pretemporada que coincidirá con el torneo de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos. La decisión tiene que ver con la llegada de un nuevo entrenador al club, Fabian Hürzeler.

La postura del club inglés coincide con la de otras instituciones de Europa que han decidido no ceder jugadores a los Juegos Olímpicos. Esto ha sido un serio problema para Javier Mascherano en el armado del plantel. Es que esta competencia, al no ser una oficial de FIFA, lleva a que los equipos no estén obligados a ceder futbolistas. Así es como Argentina no ha podido contar con Barco y otros tantos jugadores.

Los jugadores de Argentina que no recibieron permisos para disputar los Juegos Olímpicos

Dentro de las figuras argentinas que no han recibido permisos de sus clubes para estar en París 2024 no sólo aparecen jugadores sub 23. Uno de los mayores que quería estar en los Juegos Olímpicos era Emiliano Dibu Martínez. Sin embargo, Aston Villa ya notificó que quiere contar con sus servicios para la pretemporada, es decir, después de la Copa América 2024.

Emiliano Martínez, arquero de la Selección Argentina (IMAGO / Agencia-MexSport).

A diferencia del Dibu, los otros mayores, Julián Álvarez y Nicolás Otamendi, ya recibieron permiso de sus clubes (Manchester City y Benfica) para estar en los Juegos. Como alternativa al arquero de Aston Villa, se perfila Gerónimo Rulli, otro mayor, aunque todavía hay dudas sobre su presencia, ya que debe recibir la habilitación de Ajax (si es que no es transferido).

Dos nombres propios importantes, que actualmente están en la Copa América 2024, y estaban en la mira de Mascherano para París 2024 son Enzo Fernández y Alejandro Garnacho. Chelsea, en los últimos días, le confirmó al mediocampista que no lo cedería para que se presente en la pretemporada con su nuevo entrenador, Enzo Maresca, un caso similar al de Barco. Lo del futbolista del Manchester United también se conoció hace varios días.

Enzo Fernández, futbolista de la Selección Argentina (IMAGO / Icon Sportswire).

Alan Varela también es una de las bajas más dolorosas que tiene Javier Mascherano debido a que jugó los dos últimos amistosos de la Sub 23 argentina (ante Paraguay) y lo hizo de gran forma. Porto, al igual que pasó con Barco y Enzo Fernández, también estrena técnico y por eso debe presentarse a la pretemporada. Otro futbolista que también se bajó por las mismas circunstancias, pese a haber formado parte de este ciclo es Santiago Castro (Bologna).

Alan Varela no estará en los Juegos Olímpicos (Instagram @alan_varela01).

Por último, dos jugadores que tuvieron participación en la Sub 23 de Argentina, incluso jugando amistosos (ante México en marzo), como son Matías Soulé y Nicolás Paz, tampoco recibieron permiso. En el caso del ex Vélez, Juventus decidió que se presente en el club ante la llegada de su nuevo entrenador Thiago Motta y ante la chance también de que pueda irse por una transferencia. En tanto, lo de Paz tiene que ver con una postura inflexible de Real Madrid de no ceder a ningún futbolistas a los Juegos Olímpicos, algo que pasó, por ejemplo, con Kylian Mbappé (Francia) y Brahim Díaz (Marruecos).

Los jugadores del fútbol argentino van a los Juegos Olímpicos

A diferencia de la postura de los clubes europeos mencionados, en Argentina, la idea es que todos los equipos cedan a sus futbolistas sin excepción. Para ello, según han trascendido varios periodistas, hubo un pedido de la AFA para que las instituciones no pongan dificultades.

Así, Mascherano podrá contar con todos los jugadores del fútbol argentino que decidió tener en cuenta de cara a los Juegos Olímpicos. Boca, por ejemplo, cederá a cuatro futbolistas de su plantel profesional a la Selección Argentina Sub 23 (Leandro Brey, Cristian Medina, Equi Fernández y Kevin Zenón). River también podría ceder hasta dos jugadores (Claudio Echeverri y Pablo Solari).

Así es el grupo B de la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos

Encabezando el Grupo B, la Selección Argentina Sub 23 se enfrentará contra Marruecos (campeón de la Copa Africana de Naciones Sub 23), Ucrania (semifinalista de la Eurocopa Sub 21) y el recién clasificado Irak, que terminó en el tercer puesto de la Copa Asiática Sub 23.