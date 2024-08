En la recta final de los Juegos Olímpicos París 2024, la delegación argentina se va achicando a medida que terminan las competencias. Sin embargo, aún quedan atletas albicelestes que no compitieron y transitan los nervios previos a ser protagonistas de la gran cita del deporte.

Ese es el caso de Lucas Guzmán, que tendrá su segunda experiencia en la cita olímpica con 30 años recién cumplidos. El taekwondista compitió en Tokio 2020 y estuvo a solo una victoria de colgarse una medalla. Sin embargo, cayó en semifinales y en el duelo por el tercer puesto y se quedó con la espina.

“Uno se prepara para alcanzar el podio y ganar, y por algunos errores que cometí no lo conseguí. Ahora tengo la oportunidad de rectificar eso, es una revancha más en unos nuevos Juegos Olímpicos. Me gustaría llegar un poco más lejos, pero el nivel es muy parejo y puede ser para cualquiera“, comentó el de Merlo a Olé.

En la misma línea, compartió sus sensaciones con Clarín: “Obviamente me gustaría tener una medalla en los Juegos y sería cerrar un ciclo en mi carrera deportiva de una forma terrible. Si no sucede, también voy a estar contento y conforme con todo el proceso, con todo lo que viví, con todo lo que el taekwondo me regaló“.

Si del arte marcial hablamos, no se puede dejar afuera a Sebastián Crismanich, medallista de oro en Londres 2012. Lucas Guzmán lo considera un padrino deportivo y contó cómo el campeón olímpico es una inspiración que empuja a los taekwondistas argentinos a ir un poco más allá.

Guzmán con la medalla de plata en los Panamericanos 2023. (Foto: Getty)

“Seba siempre fue un ejemplo. Alguien a quien estimo y respeto mucho. Yo venía al CeNARD solamente para verlo entrenar para los Juegos. Él fue aconsejándome un montón, enseñándome cómo prepararme mental y físicamente para cada competencia. Hoy me doy cuenta de que hay cosas que me decía y yo capaz no las entendía en el momento, pero con el tiempo las fui procesando“, contó Guzmán.

Y completó: “Yo sentía que él quería ser campeón y se entrenaba con la mentalidad de que lo podía ser. Ver todas las ganas y la energía que ponía me hizo entender que todo es posible. Es posible llegar a unos Juegos Olímpicos y ser medallista. Solamente hay que trabajar duro“.

Cuándo compite Lucas Guzmán en los Juegos Olímpicos

El campeón y triple medallista de los Juegos Panamericanos hará su presentación en París 2024 este miércoles 7 de agosto en la categoría de hasta 58 kilos por lo octavos de final ante el húngaro Omar Gergely Salim.