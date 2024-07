El futbolista de Boca es una de las figuras que tiene Javier Mascherano en su plantel. Sin embargo, en el debut en París 2024, no es titular. Acá el motivo.

Por qué no juega Equi Fernández hoy para Argentina Sub 23 ante Marruecos por los Juegos Olímpicos

Equi Fernández no forma parte de la alineación titular de la Selección Argentina Sub 23. El futbolista de Boca Juniors no va desde el arranque en el debut de hoy miércoles 24 de julio ante Marruecos por el grupo B del torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024.

La Albiceleste debuta en París 2024 ante la dura Marruecos de Achraf Hakimi. El duelo, que se disputa en el Estadio Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne, arranca desde las 10:00 horas (Argentina). El técnico Javier Mascherano sorprendió con algunas inclusiones, pero también con algunas bajas.

¿Por qué no juega Equi Fernández en Argentina vs. Marruecos por los Juegos Olímpicos?

Equi Fernández no forma parte del once titular por decisión personal de Javier Mascherano, aunque condiciones por el estado físico del propio futbolista. Cabe recordar que el mediocampista de Boca sufrió un desgarro en el recto derecho a comienzos de mes.

Por este motivo, no estuvo entrenando con normalidad durante las últimas semanas con la Selección Argentina Sub 23. De hecho, ni siquiera formó parte del último amistoso ante Guinea debido a estas complicaciones físicas.

El jugador xeneize, quien estaría cerca de emigrar del club con destino a Arabia Saudita, ya está recuperado del desgarro sufrido, pero al no tener demasiados minutos de fútbol en los últimos días, Mascherano optó por otro jugador. De todas maneras, según el periodista Gastón Edul, sumaría minutos en el segundo tiempo.

La alineación titular de la Selección Argentina Sub 23 ante Marruecos

Con la ausencia de Equi Fernández, Javier Mascherano opta por el siguiente once titular de la Selección Argentina: Gerónimo Rulli; Joaquín García, Marco Di Cesare, Nicolás Otamendi, Julio Soler; Cristian Medina, Santiago Hezze, Kevin Zenón; Thiago Almada; Julián Álvarez y Lucas Beltrán.