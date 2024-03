Por el partido correspondiente a los octavos de final de la CONCACAF Champions League, en el GEODIS Park, el Inter Miami de Lionel Messi visitaba al Nashville SC con el objetivo de lograr un buen resultado que le permita llegar de la mejor manera al partido de revancha que se jugará en Miami.

Tras comenzar perdiendo 2 a 0 en los primeros minutos de la segunda mitad, el equipo comandado por Gerardo Martino logró llegar al descuento a través de su capitán Messi, que minutos después volvió a ser protagonista, pero esta vez por un cruce con un futbolista del elenco local.

Cuando promediaba la mitad del complemento, un futbolista del Nashville quedó tirado en la mitad de cancha, y los futbolistas de las Garzas, con Messi a la cabeza, no tiraron la pelota afuera para frenar el juego, sino que iniciaron un ataque que terminó con un remate del argentino desviado.

Una vez que finalizó esta jugada, Aníbal Godoy, otro futbolista del Nashville, le recriminó este accionar al capitán argentino, y es por eso que tuvieron un intenso cruce de palabras, en el que Messi lo señalaba con su dedo índice mientras le hablaba y le pedía que se vaya para seguir jugando.

Además, la situación no quedó allí, ya que rápidamente intervino Luis Suárez, el delantero del Inter Miami, que llegó para empujar a Godoy en medio de la discusión, y al igual que Messi, le gritaba para que se vaya y deje continuar el juego. Por su parte, el árbitro Marco Antonio Ortiz Nava, no tomó cartas en el asunto, ya que no amonestó a ningún jugador.

¿Cómo ver los partidos del Inter Miami?

Los encuentros que dispute Lionel Messi con el Inter Miami por la CONCACAF Champions League se podrán ver en exclusiva a través de la señal de Star Plus.

¿Cuándo juegan la revancha Inter Miami vs Nashville SC?

El partido de revancha entre estos equipos se disputará el próximo miércoles 13 de marzo, a partir de las 21.15 horas de Argentina. El mismo, se disputará en el Chase Stadium de Miami.