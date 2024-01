Desde que Lionel Messi llegó a Inter Miami, no hay club o selección que no quiera jugar un amistoso ante las Garzas. No solamente llegó la Pulga, también lo hicieron Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez, cuatro piezas fundamentales de uno de los mejores Barcelona de toda la historia.

En esta pretemporada, Inter Miami tendrá varios amistosos por todas partes del mundo. El primero de ellos será ante la Selección de El Salvador en condición de visitante. Dicho encuentro se desarrollará en el Estadio Cuscatlán el viernes 19 de enero a las 22 horas. El furor en El Salvador es total por ver a Lionel Messi y compañía y no solamente por parte de los hinchas: el entrenador español y los seleccionados también están entusiasmados.

¿Qué dijo el DT español de El Salvador sobre Lionel Messi?

A comienzos de 2024, El Salvador confirmó que su entrenador sería David Dóniga, quien tuvo un breve paso como futbolista allá por el año 2000 en CD Guadalajara y luego comenzó su aventura como asistente técnico de diversos entrenadores. Entre los clubes más destacados aparecen Deportivo La Coruña, Olympiacos, Betis y Málaga.

“Las veces que nos hemos enfrentado en otros equipos es complicado parar a un jugador irrepetible. El trabajo colectivo tiene que potenciar la forma de defender y aprovechar las limitaciones en defensa que ellos pueden dar con un jugador tan ofensivo como él y hacerles daño en ataque”, afirmó Dóniga sobre Lionel Messi.

Además, agregó: “Estamos bastante concentrados en lo nuestro. No es que estemos aislados, pero estamos centrados en día a día. Queremos volver a la senda de la victoria y darles una alegría a la afición salvadoreña. Es una oportunidad muy buena la de este viernes. La gente necesita una alegría, vamos a dejar el alma. Lo demás vendrá solo, vamos a responder”.

La palabra de Harold Osorio

Harold Osorio es una de las grandes promesas de El Salvador y en la previa al duelo ante las Garzas dijo: “Vamos a tener al mejor del mundo en El Salvador. ¡¿Qué más bonito que enfrentarlo y tenerlo de cerca?! Es un sueño para todos los que estamos acá, pero cuando estemos dentro de la cancha, será uno más. Si no, no sería profesional de nosotros”.

Los amistosos de Inter Miami

Viernes 19 de enero a las 22.00: Selección de El Salvador vs. Inter Miami (El Salvador)

vs. Inter Miami (El Salvador) Lunes 22 de enero a las 20.00: FC Dallas vs. Inter Miami (Dallas)

vs. Inter Miami (Dallas) Lunes 29 de enero a las 15.00: Al Hilal vs. Inter Miami (Arabia Saudita)

vs. Inter Miami (Arabia Saudita) Jueves 1° de febrero a las 15.00: Al Nassr vs. Inter Miami (Arabia Saudita)

vs. Inter Miami (Arabia Saudita) Domingo 4 de febrero a las 06.00: Hong Kong vs. Inter Miami (Hong Kong)

vs. Inter Miami (Hong Kong) Miércoles 7 de febrero con horario a definir: Vissel Kobe vs. Inter Miami (Japón)

vs. Inter Miami (Japón) Jueves 15 de febrero con horario a definir: Inter Miami vs. Newell’s (Miami)