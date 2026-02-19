Es tendencia:
El Mundial de Clubes 2029 será de 48 equipos: el inesperado apoyo que recibieron Gianni Infantino y FIFA

El principal opositor decidió aceptar la propuesta del Presidente de FIFA, a cambio de evitar otra medida drástica.

Por Germán Celsan

A mediados del 2025, el Mundial de Clubes con su nuevo formato tuvo su primera edición, y fue todo un éxito. A raíz de ello, FIFA reconoció sus intenciones de aumentar la cantidad de participantes a 48 equipos, algo a lo que UEFA se opuso rotundamente. Al menos hasta ahora, ya que dio el brazo a torcer, en pos de evitar algo aun más problemático para sus intenciones.

UEFA tenía cierto temor de que el Mundial de Clubes de 48 equipos ponga en peligro el estatus de la Champions League como el torneo más importante, y con ello también sus acuerdos comerciales. Sin embargo, peor sería para UEFA que el torneo se dispute cada dos años, en lugar de cuatro, como había propuesto el Real Madrid.

Ante esto, la Federación Europea, presidida por Aleksander Ceferin, decidió aceptar el mal menor. De acuerdo a la información del medio británico The Guardian, la decisión de UEFA de aceptar un Mundial de Clubes de 48 equipos también sirve como un signo de buena fe, y una muesta de su intención de acercar a Ceferin con Gianni Infantino. En el pasado, ambos presidentes han mostrado posturas opuestas en varios temas.

En cualquier caso, la oposición de UEFA era el principal escollo que tenía FIFA para anunciar oficialmente la expansión del Mundial de Clubes a 48 equipos para el 2029, y con su aprobación, sería cuestión de tiempo para que se haga oficial.

Esto implicaría mayor cantidad de cupos para todas las federaciones; si se utiliza la Copa del Mundo como ejemplo, en este Mundial 2026 habrá 16 seleccionados europeos, 6 de Sudamérica (y un eventual séptimo por repechaje) y el resto de las confederaciones también recibieron más cupos.

De todas formas, esto es especulación y para determinar qué sucederá y cuantos cupos habrá para cada confederación, será necesario esperar a que FIFA de a conocer sus intenciones.

En síntesis

  • La FIFA planea expandir el Mundial de Clubes de 32 a 48 equipos para el año 2029.
  • Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, aceptó la expansión para evitar torneos cada dos años.
  • Esta decisión permitiría que haya más cupos para equipos de todas las confederaciones.
Germán Celsan
Germán Celsan

