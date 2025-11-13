El dardo de Gennaro Gattuso a la FIFA por las Eliminatorias Conmebol para el Mundial 2026

La Selección de Italia carga en sus espaldas las decepciones en la Copa del Mundo después de lo que fue su consagración en Alemania 2006. Claro, de aquella angustiante y a la vez apasionante final que se definió en los penales con Francia en el Estadio Olímpico de Berlín ya se van a cumplir 20 años. Y en el medio pasaron: las eliminaciones en fase de grupos en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 y las ausencias en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Por eso, con la derrota en la primera fecha de las Eliminatorias con Noruega 3 a 0 se encendieron las alarmas en la Azzurra, porque es un resultado que los sentenció prácticamente al Repechaje que la UEFA desenvolverá en el mes de marzo del año que viene. De momento es escolta en el Grupo I con 15 unidades y una diferencia de gol de +10, mientras que el combinado que encabeza Erling Haaland es líder con 18 y +26.

Con lo cual precisa ganarle a Moldavia y esperar que los nórdicos por lo menos empaten con Estonia (ambos compromisos a jugarse este jueves 13 de noviembre) para en la última fecha, en el duelo que los enfrentará en el Estadio Giuseppe Meazza de San Siro, buscar la victoria que los catapulte directamente a la Copa del Mundo. Pero ese panorama, de momento, es bastante improbable, aunque los partidos siempre hay que jugarlos.

Con todo este escenario, el que compartió su opinión fue Gennaro Gattuso, entrenador de la Selección de Italia, en la conferencia de prensa previa al juego que se llevará a cabo en el Estadio Zimbru de la ciudad de Chisináu. Allí, le envió un sorprendente mensaje a la FIFA a raíz del reparto de las plazas con las que dispone cada confederación.

“Ningún arrepentimiento por jugar el repechaje. Ganar ayuda a ganar, pero necesitamos entender bien los criterios. Ver grupos sudamericanos con 10 equipos, de los cuales seis clasifican y el séptimo va a una repesca contra Oceanía… definitivamente necesitamos revisar los criterios“, disparó Rino, que claramente se quejó por los cupos que ostenta Conmebol.

¿Cuántos cupos tiene UEFA y cuántas selecciones compiten?

En las Eliminatorias de la UEFA para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 participan 54 selecciones que están divididas en 12 grupos (6 de cuatro integrantes y 6 de 5), de los cuales clasifican directamente los 12 primeros de cada uno, mientras que todos los segundos avanzan al Repechaje en el cual se dirimen las 4 plazas restantes.

En su caso, no tiene plazas para el Torneo Internacional (repesca) al que accede el séptimo de Conmebol (Bolivia), los dos mejores segundos de la Tercera Ronda de las Eliminatorias de la Concacaf, el ganador de la Quinta Ronda de las Eliminatorias de la AFC, el ganador de la Segunda Ronda de las Eliminatorias de la CAF y el finalista de la Tercera Ronda de las Eliminatorias de la OFC (Nueva Caledonia).

