La sede africana que gana terreno para recibir el Mundial de Clubes de 2029

Tras el éxito del primer Mundial de Clubes de 32 equipos, que coronó a Chelsea como campeón en Estados Unidos y arrojó un promedio de 40 mil espectadores por partido en los estadios, lo que reportó ganancias de más de 2 mil millones de dólares, en FIFA continúan evaluando las sedes para hacer la asignación del certamen en 2029.

Aunque a mediados de año parecía ser Qatar, sede del último Mundial de mayores en 2022 y más recientemente del Mundial Sub 17 masculino, el país que tenía ventaja para recibir la segunda edición del renovadísimo certamen internacional de clubes, el portal Le Desk avanzó que es Marruecos la nación que “muy probablemente sea la elegida” por FIFA.

El portal marroquí destacó también la infraestructura de primer nivel y una trayectoria ya demostrada como sede de importantes eventos futbolísticos. De hecho, en la actualidad es la nación que ha recibido la Copa Africana de Naciones que está en instancias de octavos de final. “Estadios modernos, una logística eficiente y un gran entusiasmo público son factores que refuerzan la candidatura”, se justificó.

La adjudicación de la sede a Marruecos un años antes de que reciba también el Mundial 2030, que iniciará en Sudamérica y luego se desarrollará entre España, Portugal y el país africano; también serviría de banco de prueba de sus capacidades organizativas, como sucedió en Estados Unidos justo antes de recibir el Mundial de 2026.

Tweet placeholder

Se espera que el ente rector del fútbol mundial anuncie pronto su decisión respecto a la sede de la segunda edición de la Copa Mundial de Clubes con 32 equipos, pero en Marruecos están convencidos de que cuentan con todas las cartas para recibir el beneficio de la organización.

Publicidad

Publicidad

Los equipos ya clasificados al Mundial de Clubes 2029

Cruz Azul (Concacaf): Campeón de la Concachampions 2024/25

(Concacaf): Campeón de la Concachampions 2024/25 Pyramids (AFC): Campeón de la Liga de Campeones de África 2025

(AFC): Campeón de la Liga de Campeones de África 2025 PSG (UEFA): Campeón Champions League 2024/25

(UEFA): Campeón Champions League 2024/25 Al-Ahli (CAF): Campeón de la Champions de Asia 2024/25

(CAF): Campeón de la Champions de Asia 2024/25 Flamengo (Conmebol): Campeón Copa Libertadores 2025

(Conmebol): Campeón Copa Libertadores 2025 Chelsea (UEFA – EN EVALUACIÓN): FIFA está evaluando si dar la clasificación directa al ganador de la última edición.

ver también Joan Laporta criticó a la FIFA por la presencia de Inter Miami en el Mundial de Clubes: “No tienen el historial del Barcelona”

¿Cómo se suma en el ranking Conmebol para clasificar al Mundial de Clubes?

El ranking Conmebol tiene en cuenta únicamente el rendimiento de los equipos en la Copa Libertadores. Para el próximo Mundial de Clubes, se contemplarán las ediciones 2025, 2026, 2027 y 2028. El sistema otorga 3 puntos por participar, 3 por cada victoria, 1 por cada empate y 3 por avanzar de ronda.

Así está el ranking para el Mundial de Clubes 2029

46 Palmeiras

45 Flamengo – CLASIFICADO –

– 35 Liga de Quito

35 Racing

28 Estudiantes

25 San Pablo

24 Vélez

23 River

21 Botafogo

20 Peñarol

17 Atlético Nacional

17 Internacional

17 Libertad

15 Fortaleza

15 Universitario

14 Central Córdoba

14 Cerro Porteño

13 Universidad

11 Independiente del Valle

10 Bahía

10 Nacional (U)

9 Bolívar

9 Bucaramanga

9 San Antonio

8 Alianza Lima

8 Colo Colo

8 Olimpia

7 Barcelona

7 Sporting Cristal

7 Talleres

4 Carabobo

3 Táchira

3 Boca

3 Argentinos

3 Platense

3 Rosario Central

3 Independiente Rivadavia

Publicidad