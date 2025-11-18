Cómo y cuándo se jugará el Repechaje al Mundial 2026 de las Eliminatorias europeas

En un martes a puro fútbol, las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 llegaron a su fin. Y ahora, con los doce clasificados directos ya con su boleto asegurado, la atención se centra en el Repechaje, instancia que pondrá en juego los cuatro últimos cupos europeos para la máxima cita del fútbol. Allí, un total de 16 seleccionados se enfrentarán en un formato de eliminación directa, sin margen de error.

Quiénes disputarán el Repechaje de Europa

A la fase de repesca avanzan un total de 16 equipos, provenientes de dos lugares diferentes: aquellos que finalizaron en el segundo lugar de sus respectivas zonas durante la fase regular y los seleccionados mejor posicionados en la UEFA Nations League que no consiguieron su clasificación directa.

De esta manera, los equipos que buscarán avanzar esta instancia se encuentran combinados potentes como Italia, Ucrania, Polonia, Dinamarca, Turquía, Gales, Suecia y República Checa. Luego, aquellas que mantienen viva la ilusión son Bosnia y Herzegovina, Albania, Irlanda, Eslovaquia, Macedonia del Norte, Kosovo, Rumania e Irlanda del Norte.

Cuándo se disputa la Repesca de UEFA rumbo al Mundial 2026

Según marca el calendario, el repechaje europeo está programado para la fecha FIFA de marzo de 2026. Aún debe confirmarse oficialmente por la UEFA, pero lo cierto es que el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 se celebrará el próximo 5 de diciembre, en Washington D.C., sin conocer a los últimos cuatro clasificados europeos.

ver también Con la Selección Argentina presente, se definieron los cabezas de serie para el Mundial 2026: quiénes no serán sus rivales en fase de grupos

ver también Todas las selecciones que se clasificaron al Mundial 2026 en la fecha FIFA de noviembre

Cómo es el formato del Repechaje UEFA

El sistema no se anda con vueltas. Los 16 equipos se dividirán en cuatro llaves, donde cada una funcionará como un mini-torneo de eliminación. Cada llave constará de una semifinal y una final que se disputarán a partido único, asentando que el ganador de cada “reducido” obtendrán su respectivo boleto a la Copa del Mundo 2026.

Bajo este contexto, los emparejamientos pasan a cumplir un papel fundamental en la ecuación. Y lo cierto es que la ansiedad de cada seleccionado por su futuro inmediato se definirá pronto. Es que conocerán su rival el próximo 20 de noviembre, cuando se celebre el sorteo de los cruces. El mismo se dividirá en cuatro bombos según el Ranking FIFA, donde los equipos del pote 1 se medirán con los que integren el número 4, dejando a los del segundo contra los del tercero.

Publicidad

Publicidad

Todas las Selecciones UEFA clasificadas al Repechaje

Italia

Ucrania

Polonia

Dinamarca

Turquía

Gales

Suecia

República Checa

Bosnia y Herzegovina

Albania

Irlanda

Eslovaquia

Macedonia del Norte

Kosovo

Rumania

Irlanda del Norte

Datos clave